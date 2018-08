#HazLaLucha para hacerlo posible: Supera los desafíos

¡Hola! Sí a ti te hablo, te vi con la intención de cambiar la hoja o como se dice en instagram de abandonar esta historia, que fácil sería la vida si simplemente ante cualquier situación que nos desagrade le diéramos con nuestro dedo siguiente, atrás o cerrar; pero la vida real no es así, la vida real está programada de modo que no todo es fácil y no está a nuestro alcance; creo que si no fuese así dejaríamos de valorar realmente lo que valen las cosas, nuestros logros y las personas que están a nuestro alrededor.

La canción que nos acompañará hoy de mi Spotify es Smokey Joe´s La La de Googie Rene. Así, que ponle play para que sigamos conversando.

Te acuerdas del artículo que escribimos sobre “emprende el viaje” bueno, ese fue el paso tres del manual del emprendedor que estamos escribiendo, hoy quiero hablarte sobre el siguiente paso. Una vez que hayas emprendido el viaje, lo siguiente es muy importante, es lo que te va a definir, forjará tu carácter y templará tu alma, la única manera de lograrlo es superando los desafíos que encontrarás en el camino durante el viaje, cosas y situaciones que te harán cuestionarte si fue correcta tu decisión y estarás a punto de regresar desde donde partiste; pero escúchame muy bien podrás dudar de todo lo que quieras pero nunca de ti mismo.

“Las decisiones se toman rápido y se cambian lento”

La clave secreta de este paso es: Sé constante. Comenzaré describiéndote cada uno de los cuatro principios de este cuarto paso, por favor necesito que me prestes mucha atención y te concentres en lo que escribiré a continuación, así que apaga tu celular y toda distracción porque este momento solo es para nosotros.

El primer principio dice: Persevera porque solo así alcanzarás tus objetivos. Ponte pequeñas tareas las cuales te llevarán a tus objetivos y tus objetivos te llevarán a tus metas. La diferencia entre las personas ordinarias y extraordinarias es solo dar un poco más al día.

El segundo principio es: Visualiza, crea un tablero un corcho en tu pared donde pegues recortes de cuanto quieres ganar, que cosas quieres tener y adonde quieres llegar. Recuerda, visualiza y pega en tu corcho que hoy llamaremos tablero de visión todo lo que te aporta valor para poder llegar a donde tú quieres.

El tercer principio es: Despierta tu creatividad, esta solo la despertarás mirando el mundo desde varios lentes y perspectivas sin complejos, libérate y piensa en lo impensable. Levántate cada día pensando en 6 imposibilidades; porque que solo con el simple hecho de soñarlo estas a un paso de hacerlo posible; no se te olvide que apenas lo pienses anótalo en tu libreta de viaje para que conviertas lo intangible en tangible.

El cuarto principio es: Durante el viaje de tu emprendimiento tendrás que superarte a ti mismo antes que nada y la única manera de hacerlo es identificando a que le temes y a eso que le temes darte a la tarea de enfrentarlo.

“El miedo para mí significa tener expectativas; porque le tememos a lo que no conocemos y si no tuviéramos miedos, significaría que lo conocemos todo y eso para mí sería muy aburrido”

Te reto a que apliques estos principios del cuarto paso de nuestro manual por 5 días para que podamos seguir avanzando hacía el séptimo paso que es el último, coméntame en mi e-mail tu experiencia a lucho[CN2] @hazlalucha.com.