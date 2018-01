HazLaLucha: Soy Emprendedor

Andrés Navarro

Cada mañana, desde que me despierto hasta que termino al día me realizo una cantidad enorme de preguntas; al igual que tú pienso que eso no es algo fuera de lo común, lo extraordinario, o diferente, es pertenecer a ese 1% de la población que se hace las preguntas correctas, y una de ellas es preguntarte algo que te motive a la acción.

Una de esas preguntas que a primera hora de la mañana me realizo es: ¿soy emprendedor?, y me respondo con otra pregunta: ¿que significa emprender?

Emprender viene del francés entrepeneur, que significa comenzar o iniciar una acción, lo que es muy acertado, por lo que un emprendedor hace es emprender un camino para resolver una problemática o necesidad de un cliente, en particular para crear una empresa.

Y eso implica un riesgo…

Hay una idea errónea que un emprendedor lo que quiere es crear una empresa, ya que lo que queremos realmente es hacer dinero para resolver la mayor cantidad de problemas o necesidades de un cliente; la empresa es un medio, no el fin.

Pero en algún momento hay que hacerla, aunque en eso estoy de acuerdo, pero desde el inicio debemos ganar dinero, si no, nuestro emprendimiento se convierte en un hobbie y el negocio no sería sostenible.

Otro mito es que un emprendedor es un apostador, y como tal disfruta asumir riesgos. De hecho, no hay nada más lejano a la verdad.

Lo que realmente te define como emprendedor es tener la capacidad de crear procesos sistemáticos racionales de cualquier problemática que se te presente eso significa poder conectar o hacer sinapsis de todos tus fracasos, aciertos y conocimientos, para crear un sistema simplificado que te lleve al centro del laberinto por el camino más corto.

Es mucho más entretenido ser un luchador rudo que técnico. Así que vamos a adoptar el espíritu de los rudos, ese que todos tenemos dentro, y a eso le vamos agregar el talento y la disciplina de un luchador técnico.

En conclusión, lo que hace un emprendedor es administrar el riesgo para sacar provecho de él. El riesgo no se puede eliminar, pero si reducir.

Y ahora me vuelvo a preguntar ¿Soy emprendedor?

Yo sé que sí y ¿tu?

Si tu respuesta es si escríbeme a [email protected]

@LuchoLaLucha