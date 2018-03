HazLaLucha Menos es más

Carlos Navarro

Hola, buenos días ¿Qué tal el café? Bien, excelente, y el mío ya sabes sin azúcar y a veces le pongo un poco de leche de coco. Hoy quiero que hablemos acerca de una filosofía que adopté hace unos 7 meses que me cambio la vida. Es una combinación de la filosofía minimalista de Joshua Fields Molburn y Ryan Nicodemus y la filosofía “menos es más”, que aplica en sus obras arquitectónicas el reconocido danés Bjarke Ingels.

Para adentrarnos con este tema lo primero que tenemos que comenzar definiendo es el concepto de minimalismo el cual se refiere a la tendencia de reducir a lo esencial, a despojarnos de elementos sobrantes. Es también la concepción de simplificar lo mínimo. Y si le hacemos una transfusión a esta mezcla de filosofías con el método de las 5´s: seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener. Entonces tendremos una filosofía la cual hemos adoptado en Haz La lucha, la de un luchador.

Enfoque es el resultado de la aplicación de la mezcla que da por resultado esta combinación. Y lo que nos permite en esta filosofía que he adoptado es enfocarse en lo que realmente importa.

Hagamos una pausa para que te comparta el álbum de mi playlist de Spotify que me acompaña el día de hoy: el álbum Utopía: Arisen my senses de Bjork, el nombre del álbum refleja lo que a veces parecen o se convierten los ideales.

Regresando al artículo…mientras menos cosas materiales, relaciones, reuniones, mails, etc., tangibles e intangibles tengas que no agreguen valor a tus objetivos a tu vida; no valen la pena, deshazte de eso que solo hace ruido en tu vida, limpia tu mente del pasado, vive el presente para crear tu futuro. Ten cerca de ti amistades que te aporten y que tú aportes. Mientras menos cosas materiales o inmateriales cargues más ligero serás para llegar a donde quieres estar. Recuerda somos energía envueltos en un traje de masa, huesos y sangre.

Selecciona lo que ves, lees, a donde vas y con quienes te relacionas, qué estudias, cuestiónalos, si realmente van de acuerdo a tus objetivos; simplemente pregúntate si eso que estás haciendo o lo que tienes te van a llevar a dónde quieres estar, si no es así mejor déjalo ir, deshazte de eso que no te aporta, no seas aprehensivo, el valor que te dio ya tuvo su tiempo o a lo mejor nunca lo tuvo.

Después ordena todas esas relaciones, cosas, ya sean libros, ropa, amistades enfocándote en que cada una tenga un sitio en ti y tú en ellas.

A continuación limpia no sólo tú área de trabajo, sino también tu cabeza de pensamientos reciclados no te preguntes ¿Cómo? Sino mejor ¿Por qué? y la pregunta ¿Cómo? vendrá después. Continúa este ejercicio con tus libros que no estés usando, ropa, accesorios y relaciones, sino te agregan valor durante los próximos 30 días, deshazte de ellas.

Penúltimo paso estandariza, se constante, persevera para que se convierta en un hábito.

Por último este hábito te llevará a lo que los japoneses llaman Kaizen el mejoramiento continuo. No sé si sabes que en Japón esperan con gran expectación ver a alguien después de 3 días porque saben que las personas no son las mismas sino mucho mejores después de un tiempo.

Así que espero con ansias verte de nuevo, sí, a ti que estás leyendo te conozca o no porque sé que serás mejor después de que pasen los días. Recuerda…Menos es más… haz la lucha, vale la pena.