HazLaLucha: Entrenador de acondicionamiento emprendedor

Carlos Navarro

Qué “rayos“, ¿significa esto?, de seguro te estarás preguntando. Así que quise tomarme esta tarde para explicártelo y para que juntos lo definamos.

Comencemos por la primera palabra ‘entrenador’ significa: alguien con cierta habilidad en alguna especialidad de la vida, con la capacidad de poder enseñar, guiar o facilitar el conocimiento a otra u otras personas.

Ahora vamos con la segunda palabra ‘acondicionamiento’, acondicionar significa llevar la voluntad a la acción de preparar algo o a destinatario alguien para cambiar de un estado a otro.

Y la tercera palabra ‘emprendedor’ significa: una persona que se arriesga a iniciar una acción en un entorno desconocido y que esta consiente que pasará por muchos obstáculos que le llevarán al éxito de su misión.

Hago un intermedio, como siempre para compartirles, la canción de mi playlist de descubrimiento semanal de Spotify que me está acompañando en la redacción de este artículo la cual es ‘Life´s an Ocean’ de la banda Verve.

Y con el ritmo melancólico y profundo de esta canción, concluiré la definición que me propuse darles a conocer.

Un entrenador en acondicionamiento emprendedor es:

Alguien que tiene la habilidad de enseñar sus habilidades adquiridas por conocimiento y experiencia comprobada; pero es importante hacer énfasis que este no te llevará al éxito, no te dará ninguna fórmula mágica sino lo que hará es condicionaron tu mente, cuerpo y alma a crear los hábitos necesarios para llegar a la meta que te has planteado emprender.

Todos deberíamos de tener un entrenador, necesitamos tener a nuestro lado a alguien que no nos llevará por atajos sino por el camino más corto, alguien que su experiencia nos pueda ahorrar años de aprendizaje, aprender del fracaso propio ayuda mucho pero aprender del fracaso de los demás nos conduce más rápido hacia nuestra meta.

Si crees que yo soy esa persona, y tienes el 100 % del compromiso y creencia de que lo puedes lograr, éste es el primer peldaño de la escalera e indica que estás preparado para subirte al ring para luchar por lo que más te apasiona.

Emprender no es para todos, si has escuchado el llamado y crees que es para ti.

Aquí estaré esperándote…

‘Mi visión no es tan grande como el hecho que haré cualquier cosa para que esto cambie el mundo’

Carlos Navarro @LuchoLaLucha

Entrenador de Acondicionamiento Emprendedor / Conferencista, consultor y columnista de innovación, emprendimiento, lean Startup y participación ciudadana.

www.hazlalucha.com

[email protected]