#hazlalucha: El miedo

¿Qué tal?, ¿te late que hablemos de este tema esta tarde?, bueno como es costumbre, me encuentro en el mismo lugar y tú también. Entonces qué más da, prosigamos hacer lo que siempre hacemos; tengamos una conversación donde ya sabes que trataremos de cuestionarnos ciertos conceptos o paradigmas que damos por sentado por el simple hecho que la gente en general los considera como verdades.

Uno de esos temas que nos puede definir o trazar nuestro futuro, es como nosotros interpretamos el miedo: si para ti es como lo describen las películas de terror, algo que te paraliza; significa para ti no continuar, parar de esforzarte por qué crees que vas a caer en el abismo y nunca regresar.

Ahora te pregunto: ¿Qué te da miedo?

¿Te da miedo el de perder la estabilidad que tienes ahora? o ¿te da miedo el no saber qué sucederá después de haber tomado una decisión que podría cambiarte la vida.

A veces el miedo puede ser simplemente una consecuencia de nuestro ser porque somos seres aprehensivos, uno de nuestro mayores miedos puede ser el de perder a alguien un ser querido o alguien a quien amamos mucho. Creyendo que esa persona nos pertenecía, porque el simple hecho de que nosotros le damos todo nuestro amor como si eso significará que a cambio nos tendría que corresponder con su presencia eterna.

Creo que el miedo con el amor, son dos términos que debemos entenderlos juntos para poder comprenderlos.

Si realmente amas algo o alguien tendrás la fortaleza para dejarlo ir y con él, el miedo de que algún día podrías perderlo, cuando sabes que realmente nunca te pertenecía. Simplemente te presto un momento de su esencia.

Compartimos el espacio, tiempo y lugares comunes como diría mi buena amiga Adela una caminante de barrios y de tiempos.

Te tengo otra pregunta:

¿A que le tienes miedo? Identifica eso a que tanto le temes y podrás dominar tu vida sin límites, superar un miedo o varios miedos significarán para toda tu vida ser libre.

Hagamos una pausa para que te comparta el álbum de mi playlist de Spotify que me acompaña hoy: el álbum del soundtrack Maze Runner: The death Cure de John Paesano, creo que fue mi mejor selección para poder hacer una introspección a mis mayores miedos y muy efectiva también para cuando salgo a correr por las noches.

Continuamos y ahora te comparto lo que para mí significa el tener miedo, para mí el miedo es tener expectativas, porque si no tuviera miedo significaría que lo conozco todo, porque es eso a lo que le tememos, el de no conocer que pasa después de un momento, le tenemos miedo a lo que no podemos controlar.

Bendito sea el miedo, porque es lo que nos empuja a explorar y a amar los simples detalles.

Hagamos un trato y definamos a partir de este momento tú y yo que el miedo es tener expectativas, así cuando sientas miedo ya sabrás que es porque algo nuevo e inesperado está por venir a tu vida.