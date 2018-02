HazLaLucha: El diario de un emprendedor

Carlos Navarro

Hay días en los que recuerdo imágenes de experiencias tan coloridas y vividas que parece que pasaron hace algunos años , aunque sinceramente sé que en esta vida nunca las he vivido, solo a veces me vienen a la memoria con melancolía imágenes que se activan con sonidos y en algunas ocasiones también con olores o lugares.

Situaciones que me hacen cuestionar de que línea del universo, de que átomo que llevo dentro de mi estuvo ahí y que ahora me hacen ser lo que soy en este momento.

Lo más extraño es que ya no solo me sucede en sueños, sino también cuando estoy despierto me vienen flashasos a la mente , como si se activara algo dentro de mí, casi puedo escuchar la sinapsis de mis neuronas conectando espacios atemporales.

Será que nuestros sentidos sean el secreto para transportarnos a lugares que nunca hemos imaginado, para poder acceder al conocimiento del universo.

Pero bueno, no les he contado a veces estoy en un lugar que se repite con cierta frecuencia por algunos periodos de años , veo un edificio gris con un corte minimalista, más que un edificio es una pared. Como un monolito gris de pierda con corte rectangular, todos visten casi igual con unos abrigos de un gris más oscuro. Lo que me fascina de esta imagen es la simetría de todo el espacio, las personas, el ritmo con el cual caminan casi por un momento llego a escuchar sus latidos y su caminar. Es como si por momentos se detuviera el tiempo y pudiese contemplar cada detalle.

A veces no me gustaría salirme de ese cuadro e imagen que veo en sueños que últimamente me viene a la mente mientras estoy despierto. Es como si quisiera decirme algo, como si quisiera que la dibujara o que le contara alguien sobre ella, así que me propuse a escribir a partir del 27 diciembre del 2017, a ver ¿dónde me deparara este emprendimiento? Espero encontrar en algún momento ese mensaje que me quiere dar o solamente será que estoy programado para transcribir esa imagen; en algún momento me llevará algún punto de inflexión de mi vida o alguien más.

No lo sé, pero mientras eso sucede llevo escribiendo más de 100 palabras sin parar. Nada más observo mis manos tecleando como si el teclado de la laptop fuera un piano, puede ser que esta sea mi sinfonía y simplemente no me he dado cuenta.

Es bueno el sentimiento de dejar de pensar y fluir con lo primero que viene a tu mente creo que recomendare este ejercicio en mis próximas conferencias.

Por cierto estoy escuchando ‘Hot Thoughts’ de la banda Spoon, ya paré por un momento, creo que mi cerebro necesita un poco de oxigeno antes de terminar con este primer intento de diario.

Me despido tomando un sorbo de café para regresar a mis actividades diarias menos surrealistas que estas líneas.

