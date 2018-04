HazLaLucha: Despierta tu pensamiento creativo

Carlos Navarro

Hola, de seguro cambiaste el habitual ritual de leerme en la oficina con un buen café por la brisa del mar con algún coctel; pero eso es lo de menos con que leas esta columna lo importante para mí es el sabor que te deje al final.

¿Cómo podemos despertar nuestro pensamiento creativo? Algo que no solo necesita un artista sino cualquier persona para poder destacar en su profesión.

“Para mí la creatividad es igual a espontaneidad y la espontaneidad es igual a genialidad”.

En el escrito de hoy quiero, compartirte algunos de mis secretos, los cuales he adquirido en el camino platicando con grandes amigos como: empresarios, artistas, diseñadores y deportistas, lo que tienen en común todos ellos es que son personas de alto rendimiento y cada uno de ellos destaca en su área.

Hagamos una pausa para que te comparta el álbum de mi playlist de Spotify que me acompaña el día de hoy: el álbum Ready Player One soundtrack de la película que se está estrenando actualmente en el cine la canción es Three is a Magic Number de Blind Melon, sin duda una canción que te teletransporta a otro tiempo, te cambia el estado de ánimo y si cierras los ojos podría pintarte lo que estoy escuchando.

Regresando a nuestro escrito, empecemos con el primer paso para despertar tu pensamiento creativo, ¿Estás listo? si la respuesta es sí, entonces comencemos:

Paso 1: Tienes que crear el entorno perfecto, como si la creatividad fuera una planta que necesita cierta cantidad de iluminación, humedad y nutrientes de la tierra. La pregunta correcta es ¿Cuál es el mejor entorno para desarrollarla?, la respuesta depende de ti; por ejemplo: ¿Qué olores te traen los mejores recuerdos? , ¿Qué música te inspira? , ¿Cuál es la temperatura agradable para que tus ideas comiencen a fluir? ¿Qué iluminación es la adecuada para que despierte tu creatividad?

Paso 2: Ya que tienes un entorno ideal, el siguiente paso es tener muy claro hacia dónde vas a enfocar tu creatividad. Enfoque significa eliminar el ruido exterior, con esto me refiero a que tienes que apagar tu celular, cero interrupciones, mails, cosas que te pueden desconcentrar, en este momento tú y la idea que vas a desarrollar se deben encontrar fusionados.

Antes de comenzar el siguiente paso, debes hacerte estas simples preguntas: ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué espero obtener con lo que estoy haciendo? Esto despertará tu conciencia para que no divagues cuando abras tu subconsciente.

Paso 3: Ten a la mano una libreta de notas, convierte lo intangible de una idea en algo tangible en tú libreta, escríbelo, aunque sólo sea una frase o garabato pero descarga eso que tienes en la cabeza directo al papel.

Paso 4 y último: La creatividad siempre tiene inspiración y transpiración. Así que investiga a la gente que admires, estén en esta vida o en la otra, lee sus biografías, los libros que leen o han escrito, imita sus hábitos, esta técnica se basa en el método Stanislavski.

En memoria a su creador, otra versión de esta misma la aplicaba uno de mis grandes maestros Dale Carneige.

Un método loco, sí, un poco, pero lo más loco es seguir haciendo lo mismo y pensar que obtendrás resultados diferentes.

Haz La Lucha y despierta tu luchador interno, ¡Vale la pena!

Me gustaría conocer que método aplicas y cómo te han servido estos consejos, escríbeme tus comentarios a [email protected]