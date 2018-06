#Haz la lucha y despierta: Un idilio tóxico

¡Hola!, espero te hayas levantado temprano, porque hoy tenemos que tirar la basura que generamos el día de ayer, solo ábrela bolsa y ve la cantidad de plástico que hay en ella misma que la envuelves también en otra bolsa de plástico que ironía.

Vamos a seleccionar la canción que nos acompañará hoy del Spotify, ¿te late si ponemos We are The World del albúm USA for AFRICA? Si, que bueno porque ya le puse play como siempre.

Te acuerdas que leímos en una revista que decía que hace 150 años creamos un material ligero, fuerte y económico, ¿Te acuerdas cuál es? Si el plástico, aún seguimos teniendo buena memoria. De seguro nunca habías sido tan consiente como ahora de la problemática de la contaminación de nuestros mares debido a este material que creíamos milagroso porque hace latir corazones y mantiene aviones en el aire. Pero ¿qué te parece que más del 40 % se utiliza solo una vez? Y que la vida útil de una bolsa de plástico es de solo 15 minutos, impresionante verdad, pero muy cierto.

Ahora dime que más recuerdas, porque necesitamos esta información para mañana para la conferencia de prensa; ah sí recuerdo que decía que a mediados del siglo XIX, una compañía de la ciudad de Nueva York, ante el riesgo para la población de paquidermos, y el costo y la escasez de marfil con el cual se producían casi todas las chucherías que hoy tenemos fabricadas en plástico; ofreció una recompensa de 10,000 dólares para quien pudiera proponer una alternativa muy al estilo a los campeonatos que hacemos en haz la lucha.

Entonces, un inventor aficionado llamado John Wesley Hyatt acepto el reto hoy diríamos hizo una startup o un emprendimiento social. Su solución fue crear un nuevo material –celuloide- estaba compuesto de celulosa, un polímero que hallamos en todas las plantas. El cómo todo emprendedor lo hizo para cambiar el mundo, pensó que salvarías las vidas de, al menos algunos elefantes. Pero lo que no planeo es que a principios del siglo XX, el plástico empezó a producirse del petróleo. La mitad del plástico fabricado en el mundo fue hecho en los últimos 15 años. Así que algo que comenzó como una solución y le salvo la vida a muchos elefantes causo un problema mayor. Causa y efecto; algo que pensar cuando plantemos cualquier solución, la vida a veces parece que nos juega bromas pesadas.

Y que más sabes, que cada año, unos 8 millones de toneladas terminarán en nuestros mares. Menos de la quinta parte de todo el plástico mundial se recicla, así que imagina limpiar tu casa y solo recoger una quinta parte de la suciedad y lo demás lo pones debajo de la alfombra.

Googleando investigue que el plástico tomó impulso hacia 1950, por la escasez de materiales naturales durante la guerra condujo a la búsqueda de opciones sintéticas.

Ahora imagínate que las 15 bolsas plásticas que usamos para compras repletas de basura plástica, apiladas en cada metro del litoral en todo el mundo, eso correspondería a unas 8 millones de toneladas que enviamos al mar cada año. Sabes en cuanto tiempo, se biodegradaría toda esta basura por completo en las moléculas que lo componen, algunos cálculos indican 450 años o nunca.

Se estima que el plástico oceánico, mata millones de animales marinos cada año. Se sabe que afecta a casi 700 especies. ¿Cuál es el saldo que están pagando los animales marinos? … www.hazlalucha.com/[email protected]