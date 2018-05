Haz la lucha: Sal de tu estado de confort

Hola!, ¿Cómo estás? , de nuevo en ese mismo sillón de siempre, tomando el mismo café de todos los días, pero bueno ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué estamos haciendo lo mismo de ayer? ¿No te parece que a veces las cosas, sucesos y momentos se repiten? ¿Te has preguntado alguna vez, a qué hora me levanté? y ¿Cómo llegue aquí?...

El día de hoy te entrenaré para que esto no te vuelva a suceder, salgamos de este ciclo que lo único que hace es malgastar en vez de disfrutar lo más valioso que tenemos que es el tiempo.

La canción que nos acompañará hoy de mi Spotify es Wake up del grupo Arcade Fire. Así, que ponle play y continúo…

La clave está en ti…

Lo primero que tienes que hacer es dar el primer paso, romper esa inercia que te mantiene atorado en ese mismo lugar, simplemente es despertar y ser consciente en todo momento haciéndote estas tres simples preguntas en donde te encuentres: ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuáles son mis expectativas?

Después de responderlas lo que sigue es romper la pauta que te mantiene anclado en ese mismo sitio desde hace años, y ¿Sabes qué es lo que te ha mantenido ahí?, la respuesta la has tenido dentro de ti todo este tiempo: Has vinculado mayor placer a postergar lo que debes hacer para cambiar las cosas. ¿Cómo puedo romper la pauta que me mantiene estático? Simplemente vinculando dolor al postergar lo que debes hacer para cambiar tu situación y placer a la acción de hacer lo que deberías estar haciendo ahora.

Lo tercero que haremos es elevar nuestros criterios, ¿Qué significa esto? Simplemente que no te vas a permitir que te vuelva a suceder: no te vas a permitir que nunca te vuelva a faltar el dinero, a no ser feliz , a que tu pareja no te valore , a fracasar… lo que tú quieras , solo decláralo y escríbelo.

El punto cuarto es muy importante, ya que de este depende el cambio que queremos y ansiamos realizar. Tus referencias son las patas de la mesa en la cual se sostienen tus creencias que te dan la certeza para realizar una acción. Mientras más fuertes son nuestras referencias más fuerte serán nuestras creencias para que podamos lograrlo.

¿Cómo puedo fortalecer mis referencias? Leyendo, conociendo personas que ya lograron lo que deseamos, simplemente toda acción que nos lleve al lugar donde deseamos estar.

Hagamos un resumen: Si ya di el primer paso de ser consciente de lo que quiero cambiar, rompo la pauta vinculando dolor al postergar la acción y placer a hacer lo que debería estar haciendo ahora para lograr el cambio, elevo mis criterios declarando que no me voy a permitir que me suceda, fortalezco mis referencias para fortalecer mis creencias de que puedo lograr el cambio y por

último creo nuevos hábitos para luchar por lo que realmente me apasiona y por el propósito por el cual vine a esta vida a luchar.

Realiza este ejercicio durante 21 días y luego escríbeme para contarme los resultados, empecemos juntos a contar una nueva historia.

Despierta y #HazlaLucha

