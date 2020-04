Haz la lucha: Qué significa para ti ser un luchador social

Es una persona que se levanta a diario tratando de solucionar una problemática o necesidad que le quita el sueño.

Su mayor deseo no es solo mejorar su calidad de vida, sabe que esta será la consecuencia de poder contribuir en su comunidad (tribu) y es alguien que siente que el problema de alguien más también es un problema suyo y lo más importante, actúa local.

¿Cuál es el perfil de un luchador social?

• Desea el bien común Habilidad: empatía

• Identifica problemas locales Habilidad: empatía (pensamiento sistémico)

• Inspira a los demás para organizar a sus pares Habilidad: bienestar para el bienestar

• Se adaptan al cambio Habilidad: creatividad (pensamiento sistémico)

• Desafía el status quo Habilidad: innovación

• Toman acción Habilidad: voluntad y emprendimiento Levanta la mano si eres un agente de cambio.

Ahora, ¿Te gustaría ser un luchador social?

Si no levantaste la mano te puedes ir o mejor aún, quédate para que logres despertar a tu luchador social.

Si te preguntará ¿Te gustaría que te diera $1,000? ¿Qué harías? Piénsalo bien, la mayoría lo que hace es solo levantar la mano, ¿Por qué hacen eso? porque todos podemos querer lo mismo: dinero, viajes, éxito pero la diferencia entre querer y desear está en la acción.

Es más difícil que todos deseen lo mismo ya que no todos están comprometidos a asumir el riesgo que significa emprender una acción, pues podría implicar una pérdida y es más seguro quedarse en el mismo lugar de siempre, seguro e inamovible; pero recuerda que lo que no cambia, transmuta o no se mueve, estará destinado a perecer.

DESAFÍO DE LA SEMANA:

1.Identifica y haz una lista de las características que tienes del perfil de un luchador social.

2. Haz una lista de lo que realmente deseas (amistades, sueños, aspiraciones personales, profesionales o cosas.) Anota al final de la semana el resultado que obtuviste, lo que te funcionó, lo que no y el por que. Analiza que podrías agregar, reducir, eliminar o aumentar a este desafío y que te inspiro hacer.

Esfuérzate por que tus respuestas sean mínimas de 250 palabras, contéstalas en un lugar tranquilo después de haber terminado tus pendientes, no pienses en nada más que estas preguntas. No lo pienses mucho, escribe lo que te venga en la mente no deberías tardar más de 10 segundos para empezar a responder, no las googles no hay respuestas correctas o perfectas.

Yo espero que las respuestas sean auténticas, que sean tus propias palabras.

Se que tienes muchas cosas por decir vamos a fortalecer con este desafío nuestra habilidad de comunicar lo que pensamos, en lo que creemos y lo que deseamos.

Tenemos que saber comunicar de manera auténtica para poder generar confianza para inspirar a los demás. Tiempo para realizar el desafío: lo antes posible – tienes hasta el domingo 3 a las 9 pm.

