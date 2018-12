Haz la lucha: La recompensa

¡Hola! Te has cuestionado ¿Por qué a veces obtenemos lo que siempre quisimos pero el sabor y el sentimiento de estar en el lugar correcto no han sido suficientes? Y te dices a ti mismo, todo ese sacrificio para sentirme igual o peor que antes.

Te quiero platicar lo que he descubierto por mí mismo y por charlas con amigos que por normalmente pensaríamos que el éxito los hace personas felices; a veces más que felices lo que han logrado es estar más ansiosos por llenar ese vacío y solo algunos pocos logran sentir lo que realmente deseaban; te contaré cómo esos muy pocos lo han logrado a continuación; pero como todo relato tiene un narrador, personajes y un espectador; también es necesario marcar un ritmo y como es mi habitual costumbre lo haremos con mi playlist de Spotify: de la cual he seleccionado para esta ocasión Lost On You de LP, así que ponle play y continuamos.

Te acuerdas del artículo que escribimos sobre “El enfoque”, bueno, ese fue el quinto paso del Manual del Emprendedor que estamos relatando, hoy quiero hablarte sobre el siguiente paso, el sexto. Una vez que te hayas obsesionado en enfocarte en tu pasión, lo siguiente es muy importante, porque pareciera que el final es cuando llegamos a nuestro objetivo; cuando realmente es simplemente el inicio para otra meta; solo la muerte terminará con este ciclo y lo que impedirá o retrasará que dejemos este mundo es siempre tener un objetivo o meta por la cual luchar; porque mientras tengamos porque luchar siempre habrá esperanza, inspiración y pasión.

La clave secreta de este paso es: compartir y disfrutar

Te describiré los tres principios de este sexto paso, es muy importante que me prestes mucha atención y te concentres en lo que leerás a continuación, así que aleja todo distractor de ti porque este es el momento clave para la lectura.

El primer principio es: valora lo que realmente importa, mantente cerca de las cosas y lo más importante de las personas que te llevaron al lugar donde querías estar; la gratitud es uno de los más grandes valores y una de las mejores sensaciones que uno puede experimentar.

El segundo principio es: haz una valoración de los daños, que fue lo que perdiste para haber llegado donde estás ahora, donde querías estar. Trata de no perder en el camino el equilibrio de tu vida: amigos, familia, salud/bienestar personal, creatividad/recreación, amor, desarrollo personal, desarrollo profesional y dinero. Hay que ser muy conscientes que cualquier viaje que realicemos nos va implicar un riesgo, durante el camino pasaremos obstáculos que nos obligarán a hacer sacrificios y cualquier sacrificio implica una pérdida para obtener una mayor ganancia; esa pérdida es la que hay que estar muy conscientes de saber ¿cuál será? para que sea tu decisión y no el destino el que te lo marque; y para que no se convierta en una justificación personal para decirte que era necesario; nada es necesario si nosotros no lo hemos decidido así. Recuerda para qué tener mucho dinero cuando no se tiene salud o amor y de igual manera para qué tener mucho amor y salud si no tienes la capacidad económica para poder tener mayores recursos que te hagan tener un mayor impacto en tu causa.

El tercer principio es: recoge los beneficios, pero solo los necesarios. Tenemos la mala costumbre o hábito de que cuando nos va bien tendemos a adquirir lo innecesario; cuando la riqueza debe ser la capacidad de poder tener los recursos necesarios para poder incrementar nuestro impacto. No venimos a la vida para acumular; sino solo venimos a administrar los recursos y es esa nuestra responsabilidad, incrementarlos y darles un mayor valor para las futuras generaciones.

“Disfruta el camino más que la meta” esa es la única regla que evitará que al llegar al final te haga perder más de lo que obtuviste.

Así que ¡Acepta el reto! de aplicar estos principios del sexto paso de los siete de nuestro Manual del Emprendedor por 7 días para que podamos seguir avanzando hacía el siguiente paso. Compárteme tu historia después de haber aplicado estos principios al inbox de https://www.facebook.com/LuchoLaLucha/