Haz la lucha: Karma digital

¡Hola!, hoy me toco tomar un café en el lugar menos esperado, el último café; nunca te imaginas a que sabrá, si lo supiéramos lo valoraríamos mucho más.

La alquimia es una creencia esotérica que está vinculada a la transmutación de la materia.

Alguna vez has pensado que nuestras acciones en el mundo digital tienen una consecuencia en el mundo real. Y si nosotros somos materia conformada por n cantidad de moléculas que son energía; energía que se transmite a través de las sinapsis de nuestros pensamientos a nuestros músculos y de nuestros músculos al teclado y de este al mundo digital en forma de mensajes de twits, posts y whats.

Entonces cada mensaje que transmitimos en el mundo digital tiene una vibración de energía. Nuestros antepasado los mayas no se equivocaban, ellos creían que cada día del calendario y cada letra de su vocabulario tenía una vibración que venía desde el universo.

“Simplemente mucha gente hoy vive desconectada, hay muchas buenas intenciones pero pocas buenas acciones”. Creo que ha llegado el momento de sincronizarnos de nuevo entre todas las personas, como ciudadanos como personas que habitamos un mismo lugar.

Si hacemos la analogía con el marketing digital de nuestro negocio, si empezamos a ser conscientes de que cada publicación, cada acción que realizamos en el mundo digital esta correlacionada de manera directa con el resultado que vamos a obtener de parte de nuestros clientes y/o usuarios.

La única manera de tener un buen “karma digital” es a través de la cocreación de contenido y de mensajes con nuestro público, la comunicación actual ya no es unidireccional es bidereccional y no solo eso sino que también es de 360 grados lo cual significa que implica todos nuestros sentidos hasta la intuición.

Hoy te quiero recomendar un gran libro el cual es la base de algunos de mis principios de mi vida diaria para ayudarme en el camino para llegar a ser una persona de alto rendimiento y cada vez más humana , se llama el “Kybalión por tres iniciados”, el cual contiene según cuenta una historia el conocimiento con el cual se construyeron la pirámides y que fue difundido por los reyes magos , esa famosa tabla llamada esmeralda; escondida por muchos años y pasada en boca en boca por ciertos grupos privilegiados a los cuales les llego este conocimiento a grandes músicos como Bethoven , físicos como Newton, artistas y matemáticos.

“Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender” Hermes Trimegisto.

Uno de los principios de este libro que me gustan más y que me viene a la mente con el tema del Karma digital es el principio de reciprocidad: como es arriba es abajo; como es abajo es arriba. Este nos hace reflexionar que mientras uno esté más arriba más rápido puede caer por su propio peso pero a veces el estar abajo significa tener mucha riqueza por el simple hecho de tener una vida más sencilla, con menos preocupaciones.

“Entonces podemos redefinir la riqueza por la capacidad de eliminar las preocupaciones superficiales mientras nos mantenemos enfocados en lo que realmente nos aporta y en lo cual aportamos más valor”.

El reto es desafiar la ley de la gravedad, porque el problema no es llegar arriba, el problema es mantenerse.

Esta columna quiero dedicársela a un gran amigo luchador y creyente del poder del karma digital Alfredo Benítez alias el alkimista, si con k, quien la vida no le puede reclamar que siempre quiso desafiar la gravedad y quienes lo conocemos sabemos que lo logro, manteniéndose simplemente enfocado y cerca de lo que más valor le aportaba y a lo que más él le podía aportar.

Nos vemos pronto estimado amigo, esto solo fue una batalla, la guerra es infinita igual que el universo, mientras tengamos un objetivo por el cual luchar, no importará el estado de la materia que tengamos simplemente nunca dejaremos de existir.

