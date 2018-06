Haz la lucha: Escucha el llamado

Carlos Navarro

¡Hola!, ¿ya despertaste? he aquí tu y yo en el mismo lugar de siempre, me pregunto si algún día terminaran estas conversaciones filosóficas que tenemos en las mañanas. ¿Qué sería de nosotros si nos dejáramos de hablar?; posiblemente uno de los dos dejaría de existir o ambos.

La canción que nos acompañará hoy de mi Spotify es How Soon is now del grupo The Smiths. Así, que ponle play para que sigamos conversando.

Te acuerdas del artículo que escribimos sobre “sal de tu estado de confort” bueno eso fue el paso cero del manual emprendedor que estamos escribiendo, hoy quiero hablarte sobre el siguiente paso, una vez que hayas roto la inercia en la cual te encontrabas, una vez que tu cuerpo se haya desplazado de su estado inicial de confort lo que usualmente pasa es que “escuchamos el llamado”. Si es como el subconciente le susurra a tu consiente hacia donde debe dirigirse. Normalmente el llamado ocurre cuando estamos en nuestro entorno ideal. Si ese lugar donde sentimos que todo fluye, donde la iluminación, el espacio, el ambiente, las personas que nos rodean, o que no nos rodean, la música, la vista, los olores y demás hacen conectar nuestra voz interna con nuestro consiente.

Después de encontrarnos en ese sitio ideal, empiezan a pasar cosas extraordinarias y para que lo ordinario se convierta en algo extraordinario lo único que necesitamos es dar un poco más de lo que estamos haciendo en este mismo instante. Este es el secreto de las personas que sobresalen, solamente dan un poco más de lo que hicieron por última vez.

Mientras tomamos acción, lo que tenemos que hacer es preguntarnos las preguntas correctas, para obtener mejores respuestas. Muchas veces reciclamos situaciones porque nos preguntamos una y otra vez una pregunta mal planteada, ejemplo: en vez de preguntarnos ¿Qué debo hacer para que no vuelva a sucederme esto? o ¿Qué es lo que realmente me hace feliz? en vez de preguntarte por qué tienes mala suerte si te preguntas esto último simplemente te van a venir a la mente n cantidad de justificaciones para convencerte de que hagas lo que hagas siempre todo te va salir mal, en vez de haberte preguntado qué es lo que realmente te hace sentir bien; entonces es cuando van a empezar a cambiar las cosas.

Este es solo el inicio para que pasemos al paso 2 que es “emprender el viaje” de ese proyecto, ese sueño, eso por lo que crees que es tu propósito de tu vida, ya que todos tenemos uno, todos tenemos “lucha personal” que cumplir, ya es decisión de nosotros si lo hacemos posible o la ignoramos. Si tu respuesta fue sí y ya estás en este punto te felicito por que uno no puede emprender cualquier acción sin primero no se conoce a sí mismo, no puedes ser líder de absolutamente nadie si no conoces cuáles son tus fortalezas y debilidades. Te diré un secreto más, escucha muy bien, “si acércate”, para que me escuches mejor; un emprendedor sabe que puede tener muchas debilidades pero a las pocas fortalezas que tiene le sabe sacar todo el jugo posible. Así que si no has exprimido naranjas no sabes de qué hablo, entonces ¡Manos a la obra! y empieza con una docena ahora. Esto último no es necesario, si podría poner algún emoticón en este escrito sería el del monito con las manos tapándose la cara y después el de la cara carcajeándose.

Esta vez no hicimos café antes de comenzar, eso significa que algo bueno vendrá hoy, ten en cuenta que cualquier cambio que rompe la rutina es un buen augurio que algo mejor está por venir.

Antes de irme quiero que cambies el concepto de que un emprendedor es quien pone con éxito empresas, un emprendedor en realidad es un líder social, alguien que aparte de ganancias quiere tener un impacto positivo en su entorno, para simplemente poder cambiar el mundo.