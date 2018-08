Haz la lucha: Enfócate

¡Hola! ¿Cómo has estado? Que no nos hayamos hablado durante una semana no significa que no me importas al contrario; quise dejar pasar un tiempo para que pudiésemos revalorar nuestras pláticas y extrañarnos.

La canción que nos acompañará hoy de mi Spotify es Sweet dreams de The Last Shadow Puppets. Así, que ponle play para seguir charlando.

Te acuerdas del artículo que escribimos sobre “supera los desafíos”, bueno ese fue el paso cuatro del Manual del Emprendedor que estamos escribiendo, hoy quiero hablarte sobre el siguiente paso, una vez que hayas superado los obstáculos, lo siguiente es muy importante, es lo que te mantendrá enfocado para seguir la ruta que te hará arribar a tu destino, el objetivo por el cual has emprendido este viaje.

La clave secreta de este paso es: el tiempo

Te describiré los dos principios de este quinto paso, es muy importante que me prestes mucha atención y te concentres en lo que leerás a continuación, así que aleja todo distractor de ti porque este es el momento clave para la lectura.

El primer principio es: Controla el tiempo, sabías que cada 6 o 10 segundos perdemos la atención; así que el ser conscientes de esto hace que te mantengas más enfocado en lo que realmente te aporta valor. Aparte te daré un excelente consejo para que puedas controlar la percepción de la velocidad del tiempo: si quieres que el tiempo pase lento simplemente realiza cosas que están fuera de tu interés por ejemplo esperar el camión en el paradero si no te gusta esperar; este tiempo será eterno para ti aunque solo hayan pasado 5 minutos; pero si a ti te encanta ver el paisaje y sientes que es un tiempo valioso para estar contigo mismo; entonces el tiempo pasará muy rápido. Por el contrario si haces algo de tu interés o que sientas que te aporta valor el tiempo pasará muy rápido aunque solo hayan pasado 5 minutos tú habrás sentido que fue toda una vida.

El segundo principio es: Adquiere una filosofía minimalista. El término minimalismo, en su ámbito más general, es la tendencia a reducir a lo esencial, a despojar de elementos sobrantes. Por lo cual esta filosofía lo que nos quiere dar a entender que “menos es más” ; pero no habla sobre cantidad sino sobra la calidad; mientras tengas más cosas que te aporten valor y menos que solo te aportan ruido, distracción y peso durante la ruta de tu camino hacia tu destino final. Entonces este principio te invita a cuestionarte antes de acumular cosas y relaciones de la siguiente forma: ¿Qué me aporta valor y qué no?, con el objetivo de mantenerte cerca de lo que te aporta más; de esta manera te acercarás más rápido a tu meta.

“Lo que te llevará a tu verdadero camino y a cumplir el objetivo por el cual viniste; no es a cuantas cosas les digas que sí sino a cuantas les dirás que no; solo tenemos una vida y esta tiene un tiempo limitado, así que aprovecha cada minuto haciendo lo que realmente te importa y te aporta al igual que donde tu presencia puede significar un cambio”.

“Los cambios, revoluciones y movimientos comienzan con pequeñas acciones, con pequeñas personas que durante el camino se convierten en grandes acciones realizadas por grandes personas”. El cambio es una cuestión de actitud y es una decisión solo tuya de nadie más.

Así que ¡Acepta el reto! de aplicar estos principios del quinto paso de nuestro Manual del Emprendedor por 7 días para que podamos seguir avanzando hacía el siguiente paso y posteriormente al séptimo que es el último. Coméntame a mi e-mail [email protected] el cambio que experimentaste al realizarlo. www.hazlalucha.com / [email protected]