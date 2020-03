Haz la lucha: En el Ring Lucho con Javier García Iza (III parte)

TERCERA PARTE

En el Ring – Lucho con Javier García Iza

Entrevistador: Carlos Navarro @LuchoLaLucha

Entrevistado: Javier García Iza CEO Ios Oficces

Recomendaciones previas a la lectura:

Canción: Virtual Insanity - Jamiroquai

Bebida: Té de moringa

Lugar de la entrevista: Evento Creo MX

Lucho: algún momento importante en tu vida que nos puedas compartir o algo que te ha inspirado, de tu niñez o juventud que digas, esto fue el punto de inflexión que me llevó a donde estoy ahorita

Javier: sí, me parece, me dejas una enorme tarea y me lo voy a llevar de tarea remontarme a mis ocho años de edad porque hace mucho que no realizo, ese ejercicio.

Javier: en aquella época yo pensaba en la patineta, y en la bicicleta…

Lucho: a mí me hubiera encantado aprender a usar la patineta, mi yo de 8 años me lo reclama ahora, hubiera sido un buen hábito.

Javier: yo todavía patino.

Lucho: Sí, pero ¿patineta?

Javier: de patineta y en patines, de las 2.

Lucho: yo nunca aprendí la patineta, habría que juntarnos.

Javier: cuando quieras.

Lucho: yo tengo pendiente hacer senderismo, me gustó ahora que fui a…

Javier: ¿dónde fuiste?

Lucho: Monterrey, pero ¿Cómo se llama este cerro?, el que se ve como una cueva con vista al cielo, no es el de la silla, el otro…

Javier: ¿el de la huasteca?

Lucho: ya recordé el de la diabla

Javier: ¿dónde habrá sido?

Lucho: vi una foto y die tengo que ir por ella…

Javier: Monterrey está rodeado de montañas

Lucho: hay que hacer senderismo, te quiero preguntar algo, qué hábito nos recomendarías viendo al emprendedor, al empresario como un luchador como un superhéroe, que habito tienes que puedes recomendar, estoy seguro, levantarte temprano, no sé ¿Cuál es tu hábito?, así que tu digas, esto es lo que me ha llevado al siguiente nivel.

Javier: sí, fíjate, más que un hábito, les voy a dar un algoritmo.

Lucho: está padre.

Javier: siempre, todos gastamos dinero y tenemos que tomar decisiones de en qué gastarlo, o sea, a veces queremos gastar en un viaje, en unos zapatos, en una comida, en una bebida, mis decisiones de gasto siempre son más fáciles de tomar cuando tomo en cuenta el bien.

Entonces si yo tengo que gastar en algo y me está doliendo el codo o no me alcanza o tengo que elegir entre dos cosas, siempre elijo la que me traiga un bienestar.

Si tengo que tomarme un tequila o comprarme unos tenis, pues me compro unos tenis, porque sé que me van a dar salud y me van a dar más años de vida, y sé que el alcohol, el cigarro o algunas otras cosas me va a quitar salud. Entonces siempre que tengo que escoger, si compro un carro, o si invierto en una empresa, pues sé que el carro.

Lucho: que te va aportar más.

Javier: va bajar de valor y sé que la empresa tiene una probabilidad de aumentar, entonces ese algoritmo, siempre que tengo algo de oportunidad de gastar en algo, busco algo que me va a brindar algún beneficio, algo positivo en mi vida.

Lucho: fíjate que coincidimos en esto, porque yo este algoritmo lo he realizado como una filosofía minimalista que traemos aquí también en Haz La Lucha, que es cuestionarte como tomas decisiones, preguntándote qué te aporta valor o que tú le aportas valor, y redefinir el concepto del dinero, cambiar tú referencia por una en la cual el dinero es capacidad de producción, yo veo que ese chip tú lo tienes, el dinero para ti no significa que sirve solo para adquirir cosas, ese pensamiento es lo que nos convierte en acumuladores de amistades, de relaciones y de cosas, y de conocimiento , porque lo que no se comparte carece de valor.

Está padre todo este tema de como redefinir el concepto de dinero como un concepto de capacidad de producción, lo malo del dinero es que te puede convertir en tu peor versión, pero también tiene el poder de transformarte en la mejor versión de ti mismo, es la misma decisión cuando te sucede una mala situación, tú eliges cual será el resultado, a veces tenemos esta mala concepción, que el que tiene dinero lo consiguió de alguna mala manera como para justificarnos el por qué no lo tenemos y no es así, ¿no?

Javier: y por último, fíjate algo que me gustó muchísimo y lo platique con Itzel, es que en el evento , le pregunte de dónde nace CREO y como viene, de qué se trata, y me dice “Javier es que queremos mandar un mensaje” y me dice y ese mensaje es…”esta padre emprender en México”, yo me quedé con esa frase como título de mi conferencia “Esta padre emprender en México”, y lo digo en serio, ¿sí? Emprender en el primer momento es lo más difícil, México es un país en vías de desarrollo, hay gran oportunidad para emprender, hay muchas cosas que todavía se pueden hacer y que no se están haciendo.

Hay un mercado bastante grande de 127 millones de mexicanos, si hacemos las cosas con calidad, con sentido de urgencia y con actitud de servicio, vamos a lograr tener éxito.

Lucho: y como iniciativa privada y sociedad si nos unimos, como es CREO MX por el Centro de Competitividad de México, podemos lograr las cosas, y también mencionar, pues Itzel que nos acompaña, también si viene acá, va salir en el vídeo, les recomiendo mucho que nos sigan, …nosotros tuvimos oportunidad de tomar un taller con el MIT Forum México.

Gracias a Itzel que estuvimos aquí colaborando con CREO MX, Itzel.

Si nos puedes dar un mensaje final, de que te llevas de esta experiencia, traer a grandes personas, como Javier, esta padre porque son personas locales y cercanas, cuando pensamos en innovación casi siempre se te viene a la mente Mark Zuckenberg, o empresas como Google, personajes como Steve Jobs, pero alguien como Javier, alguien como Juana Ramírez que son una nueva generación de luchadores sociales y personas reales como tú y yo, una nueva generación de Mexicanos luchadores, entonces ¿Cuál ha sido tu sentimiento ya al terminar este gran evento?

Itzel: claro, en la mañana me tocó moderar un panel de innovación, y la conclusión a la que se llegó fue que la colaboración era el elemento más importante para poder innovar y CREO MX es el perfecto ejemplo de esto, o sea, realmente esta iniciativa nació de la buena voluntad de todos los que estamos aquí.

