Haz la lucha: El despertar de un sueño

Instrucciones para poder leer este artículo: tienes que poner It takes a lot to know man de Damien Rice antes de comenzar a leer ya que el ritmo de la escritura responde al ritmo de su escritura.

Segunda instrucción leer en un lugar con poca luz y con un café expresso sin azúcar.

Listo entonces: Estaba en la orilla del mar; parecía que todo alrededor de mí se desvanecía que tus palabras no las podía comprender. Así que tomé la decisión de acercarme a ti así como cuando lo hacía de niño. Me propuse abrazarte pero a la vez no me podía contener el sentimiento que me implicaba hundirme en la inmensidad de tus olas para encontrar lo que siempre me has querido decir.

Es gracioso que a veces te he comprendido; que a veces no importa cuánto es el tiempo que compartimos ni lo que estuviera alrededor de nosotros. Quisiera olvidar esos malos momentos pero sé que sin ellos no estaría ahora en la orilla del mar a punto de zambullirme contigo y sentir de nuevo esos recuerdos que me hacen ser lo que soy ahora. Sé que solo soy una milésima parte de lo que fui cuando nos conocimos; aún recuerdo vagamente nuestra primera plática; la primera vez que fui consciente de que existías y de lo que siempre me has querido decir, simplemente mantente en el momento.

Ya tomé la decisión de reencontrar eso que hemos perdimos, ya en el fondo del mar pensé que me ahogaría pero sino al contrario he encontrado más que un vacío que está completo; tengo este sentimiento de nuevo que puedo ver detrás de ti todo y comprender por qué me has estado hablando durante todo este tiempo; me estremece al ver lo que veo debajo de ti. Comprendo ahora que soy solo parte de un todo; comprendo que pude haber llegado a ti de mil formas; de igual manera te hubiera encontrado.

A veces al dormir te me apareces detrás de grandes edificios de épocas anteriores , de tiempos desconocidos , pareciera tan real como cuando estoy despierto porque siento lo que está a mi alrededor; puedo oler y puedo sentir cada elemento ; de hecho por momentos siento que es el lugar a donde pertenezco.

Pero al despertar me encuentro en otro lugar y ¿Cómo no cuestionarme? sino desperté en otro sueño; solo sé que estoy despierto porque donde uno tiene motivo para luchar más, ahí está nuestra realidad. Cuando nuestro entorno no nos implica ningún riesgo o ninguna lucha es como estar en un sueño porque luchar es lo que nos da esperanza y esta es la que nos da vida.

Prométeme que no te importará estar despierto o dormido mientras seas consciente de estos microinstantes de felicidad que tenemos a diario.

Te prometo buscar tiempo cada día para que juntos podamos disfrutar las cosas tan simples de la vida como tomar un café en la mañana, caminar por las calles del centro de nuestra ciudad por la madrugada, tener charlas interminables contigo, ver el cielo juntos y poderte dar un abrazo para decirte que te aprecio porque tú, mi yo del pasado me has llevado a convertirme en lo que soy, ahora tú en unos cuantos momentos más siempre nos encontraremos uno al otro.