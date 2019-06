Haz la lucha: Diversidad

Carlos Navarro

Hola! Ahora se te ocurrió aparecer a la 1:00 am a 56 grados de sensación térmica; te pregunto como siempre ¿Qué quieres? Espero que sea algo bueno porque ya se te hizo de costumbre pararme a horas de la madrugada; siempre muy oportunas tus visitas.

Pero veo que quieres decirme algo porque te veo de manera inquieta; bueno ya que… vamos, te haré caso, me sentaré como de costumbre, frente a la laptop; pero espera… encenderé antes el aire acondicionado, imposible que me pongas a escribir a esta temperatura. Ahora si acércate para que pueda ver tus pupilas y me adentre a comprender lo que quieres que escriba de tu parte, aunque como siempre es algo donde coincidimos, sino no lo haría. Empiezo a escribir diversidad como título y con ello me conlleva una cantidad de conceptos e imágenes que me evocan lo siguiente o de manera más simple o por azar empiezo a hacer sinapsis para escribir lo siguiente:

El concepto diversidad ¿Se refiere a la diferencia? y esta conlleva a la existencia de la variedad o la abundancia de cosas de distintas características. ¡Obvio sí! el término proviene del idioma latín, del vocablo “diversitas”.

Entonces la diversidad es abundancia; no puede existir por lo tanto abundancia sin diversidad. Y la diversidad significa la inclusión de entes con diferentes características.

Me detengo un momento porque me hace reflexionar que la prosperidad de una sociedad viene intrínsecamente correlacionada a su abundancia de diversidad de pensamientos, personas y ecosistemas. Si no existe tal diversidad no podemos hablar de prosperidad y mucho menos de que nuestra sociedad sea incluyente.

Si no podemos soportar la diferencia de pensamientos y personas que tengan diferentes rasgos y motivaciones a las de nosotros será porque le tememos a lo que no conocemos o a lo que no es similar a nosotros. Es el miedo y la conformidad lo que atrae lo opuesto a la diversidad y es la carencia su consecuencia. Si aspiramos a ser una sociedad libre y próspera tenemos que trabajar en crear los entornos propicios para generar prosperidad incluyente en libertad.

Mi ciudad y la tuya no puede ser de un solo color; las ciudades son ciudades porque tienen ciudadanos con diferentes características, pensamientos, preferencias y hábitos. Aunque cada ciudadano de la ciudad vive en el mismo espacio cada uno según sus referencias y hábitos crean su propia realidad y si esta realidad no les afecta de manera negativa a los otros habitantes, ese ciudadano es libre de poder experimentar su ciudad de la forma que más le parezca.

La diversidad y la inclusión es lo que conlleva a la creación de culturas y sociedades, lo opuesto crea sectas e intolerancia.

En Israel tienen una regla que deberíamos aplicar en todas las ciudades del mundo, esta es: si más de 10 ciudadanos piensan igual es que algo malo esta sucediendo. Debemos ser una sociedad que soporte la crítica, no que la excluya por eso no aceptamos la diversidad y por eso limitamos nuestra propia abundancia. En abrazar los extremos es donde se encuentra el conocimiento y el aprendizaje.

“Donde todos piensan igual todos piensan poco”

Entonces #hazlalucha #hazloposible #hazquesuceda la diversidad; por ciudades que se pinten no de un solo color sino de varios donde en cada uno de sus variantes esté cada uno de nosotros mismos.

Carlos Andrés Navarro Hidalgo @lucholalucha

www.hazlalucha.com