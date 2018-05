Haz la lucha: ¿Cuánto vale tu vida?

Carlos Navarro

¡Hola!, sí, a ti te pregunto ya con la confianza, porque nos conocemos ya después de varias lecturas de esta columna, así que dime sinceramente alguna vez te has preguntado ¿Cuánto vale tu vida?

Pero antes de que me respondas cambiaré un poco la dinámica de los anteriores artículos ahora antes de seguir leyendo te pediré que pongas la siguiente playlist: Time del legendario grupo Pink Floyd que encontrarás en spotify, para que ambos nos encontremos en el mismo momento en el que he escrito esta columna, así no solo leerás a profundidad sino que le darás vida e interpretarás cada palabra como si fuera cada nota, y verás cómo coincide cada palabra de la canción con cada palabra que he escrito.

¿Aceptas el reto?…sino por favor te pediré que dejes esta lectura y mejor vayas a la sección del horóscopo.

Ahora sí, ponle play y continúo…

Antes de comenzar prepárate, porque te haré un par de preguntas, así que tómate ese café que tienes en la mano para que puedas respondérmelas rápidamente y sin usar la calculadora: ¿Cuantas horas tiene un día? … 24 horas y ¿Cuántas horas tenemos en una semana? Hacemos la siguiente operación 7 días por 24 horas =… si acertaste 168 horas, ¿Cuántas horas tenemos en un mes? = 168 horas x 4 semanas = 672 horas y ahora… ¿Cuántas horas tenemos en un año?= si en un mes tengo 672 x 12 meses = 8,064 horas.

Ahora te pregunto, ya que eres consciente de tu tiempo, acuérdate que quedamos en cuestionarnos todo a partir de que comenzaste a leer esta columna, así que hoy quiero que juntos redefinamos lo que es el tiempo para ti y para mí, a partir de ello respondamos la pregunta que inició todo este alboroto de palabras que he escrito hasta ahora.

Si nos va bien sabiendo que tú y yo somos personas optimistas y luchonas, supongamos que viviremos 70 años, el promedio de vida en México, ahora sí en el anterior párrafo quedamos que un año tiene 8064 horas x 70 años, da un total de 564, 480 horas que tenemos para vivir desde el momento en que nacemos. Ahora te estarás diciendo “es mucho” , sí, pero déjame decirte que ya tienes entre 20 y 40 años , vamos a suponer que tienes 22 aunque aquí entre nos sé que ya tienes 32 pero como ya somos cuates , vamos a ponerle 22 x 8,064, igual a 177,408 horas; sí, ya vi tú cara de ¿Dónde?, ¿Cuándo? y ¿Cómo me gaste ese tiempo?; ahora no te quiero asustar pero réstale a las 564,480 horas 177, 408, da un total de 387,072 horas, que son las que te quedan suponiendo que tienes 22 años y que vivirás 70 años.

Quiero que reflexiones ahora, qué harías si en vez de tener un reloj que cuente las horas de 0 a 24 mejor te dijera cuantas horas te faltan para morir suponiendo que vivieras 70 años; cierra por un momento los ojos y “piensa si no aprovecharías mejor tu vida”; el problema es que nuestro paradigma del tiempo parece infinito; nos han hecho ver un reloj que se reinicia a diario y lamentablemente así no será, minuto que pasa minuto que no regresa.

La buena noticia que tengo que decirte es que nunca es tarde para poder hacer algo y darle mayor valor a tu vida; pensamos que a los 40 años lo que no hicimos ya no se puede hacer y que nuestro tiempo ya pasó; “grave error”. Te lo voy a demostrar , si para ser experto en algo necesitamos 10,000 horas de vuelo, o sea de dedicación y enfoque; las mismas que se necesitan para terminar una carrera, ahora quiero que hagas la siguiente operación, si te quedan 387,072 horas entre 10 ,000 horas para ser experto o dominar algo como un maestro te da el resultado de 38.7 ; y este número que rayos significa; te lo diré ya que insistes, significa que podrías aprender a la edad de 22 años 30 idiomas , saber 4 lenguajes de programación y tener casi 5 carreras ; así que no me digas que ya se fue tu tiempo. Te diré tu y yo estamos destinados para ser algo extraordinario, tenemos una misión, un propósito, siempre hay un por qué y un para qué y para quién.

La adversidad es lo único que nos ha hecho valorar más nuestra vida, forjar nuestro carácter y darnos un objetivo por el cual luchar.

Así que no quiero que a partir de ahora mal gastes tu tiempo, ¿por qué lo sé?; me preguntarás; lo puedo saber porque sé que estás a punto de lograrlo.

Por que quien está escribiendo este articulo soy tú, pero en unos años más adelante.

www.hazlalucha.com

[email protected]