Haz la lucha: Crea tu concejo

¡Hola!, aquí estamos de nuevo tu y yo, tratando de descifrar la vida, de decodificarla para poder emprender nuestro propio camino.

La canción que nos acompañará hoy de mi Spotify es All I can think about is you del grupo Cold Play. Así, que ponle play para que sigamos conversando.

Te acuerdas del artículo que escribimos sobre “escucha el llamado” bueno eso fue el paso uno del manual emprendedor que estamos escribiendo, hoy quiero hablarte sobre el siguiente paso, una vez que hayas escuchado el llamado, significa que es momento de crear ese grupo de amigos, para mi más que amigos son mis concejeros, mis guías, mis maestros, mis modelos a seguir. Antes de que te me adelantes y los selecciones; tendrás el reto de encontrar a los mejores y esto solo es posible, si sabes cuáles son tus fortalezas y debilidades, así que lo primero que tenemos que hacer es identificarlas. Suena fácil pero no lo es, los dos lo sabemos. Tengo una idea, que tal si les preguntas a tus conocidos o desconocidos que opinan de ti, que les pasa en la mente cuando te ven, que sentimiento les generas, como te describirían, ve si lo que te dicen concuerda con lo que tú piensas de ti.

Después de identificar tus fortalezas y debilidades, lo siguiente que tienes que hacer es reclutar a los mejores, en eso en lo que eres bueno, recuerda que un emprendedor exprime sus fortalezas sacándole el mayor provecho y se apalanca de otros para poder superar sus debilidades. Reclutar a los mejores significa rodearte de la mejor gente, amigos, conocidos, amores que te aporten valor lo que no “sácalo de tú vida”, solo es ruido y estática que no te deja escuchar de verdad tu corazón y que obstruye el oxígeno a tu cerebro. Te recuerdo nuestra filosofía “Menos es más” repítelo tres veces y lo más importante aplícala.

Después de haber seleccionado a los mejores para tu consejo, personas vivas, personajes ficticios o escritores o líderes que te inspiran que ya no están con nosotros en vida pero que a través de sus lecturas, libros, videos, películas y todo lo que a través de cualquier medio pudieron documentar su vida, te permitirá conocerlos como si debieras hubieras estado en esa época con ellos y si tu gran maestro o concejero vive, que mejor aprovecha y documenta tus encuentros como si tu fueras el productor de esta gran película. Recuerda que a una persona se le puede conocer por lo que escucha, lee, sus amistades, fuentes de referencia por lo que dice, pero mucho más por lo que no dice, eso que no dice es lo que te hace sentir, cuando de alguna manera estas cerca de él o ella. De este modo puedes darle también la vida a alguien que ya dejo este mundo o a un personaje ficticio, mi personaje ficticio que tengo en mi concejo que te comparto es Sherlock Holmes y desde ese lente veo de una manera diferente la vida.

Lo tercero que tienes que hacer es crear una red de concejeros y cuando tengas cualquier problema o necesidad, llamarlos en una misma mesa y discutir con ellos; no te estoy pidiendo una locura veras que fácil es si de verdad conoces a tu consejeros sabrás que responderían en cierta situación, no solo eso, sino que te aseguro que sabrás hasta el mínimo gesto que harían según el contexto, esto es “el poder de la visualización” , no es una invención mía, es un secreto que pongo a tu disposición después de realizar una amplia investigación con amigos , colegas y maestros creativos, líderes , emprendedores , empresarios y políticos destacados que dicen usarla la cual igual que yo la encontramos a través de la lectura o la experiencia propia. Pega en un corcho una foto de tus concejeros, estudia sus vidas, pero recuerda son solo una base, lo más importante es vivir tu vida y a esas historias e ideas de tus concejeros ponerles tu toque de autenticidad y genuinidad, Picasso decía: no existe nada original todo es una copia de algo anterior lo genuino se encuentra en apropiarte de algo y ponerle tu propio estilo.

Lo último y más importante es crear una red neuronal ¿qué significa esto? Significa replicar la manera como nuestras neuronas se conectan a través de la sinapsis , cada vez que recordamos algo se necesitan miles de neuronas que reconectan recuerdos a través de sus terminales con otras neuronas, es así como podemos imaginar unos hilillos que se fortalecen a través de la repetición , así solo con la repetición de este ejercicio podremos fortalecer nuestro consejo y podremos crear una red neuronal que nos permitirá que cada vez sea más fácil resolver un problema que se nos presente, dificultad o algún reto para emprender el cual vamos a tener la habilidad de resolverlo no solo nosotros mismos sino también el gran poder de consultar a aquellos que nos inspiran y tener a nuestra disposición la conciencia infinita del universo.