Haz la lucha: ¿Cómo convertirse en un luchador social?

Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mejor que ayer, eso espero. Con este calor mínimo más bronceado. Antes de comenzar, te recomiendo servirte una buena taza de té de menta o café pero sin azúcar. Vamos a empezar nuestra columna de la semana unas veces más errante que otras pero siempre presente. Nos prometimos tú y yo cuestionarnos todo lo que nos rodea para redefinirnos. Una de las preguntas que me ocupa esta semana es ¿Cómo convertirse en un luchador social?

Primero: definamos luchador que en mi opinión es alguien perseverante, resilente, lleno de energía, en pocas palabras inquebrantable.

Segundo: el concepto social, podría deducir viene de convivir en sociedad.

Tercero: creo que entonces todos deberíamos ser luchadores sociales, porque todos vivimos en un mismo espacio, no estamos solos, vivimos en sociedad ¿Eso nos convierte en ciudadanos? ; No lo creo, somos ciudadanos no por habitar un pedazo de tierra. Lo que nos hace ciudadanos es la acción de ciudadanía, lo cual implica no solo preocuparnos sino ocuparnos de las problemáticas locales de nuestro entorno.

Por eso siempre ten en cuenta que si quieres ser líder de tú colonia, primero tienes que ser líder de tu familia, si quieres ser líder de tu ciudad entonces tienes que ser líder de tu colonia y si quieres ser líder de tu país tienes que ser líder de tu ciudad y si quieres ser líder del mundo tienes que ser líder de tu país. Así que ya sabes cuál es la tarea; entonces rompamos el mito de que un líder social o asociación no debe generar ingresos, craso error, sino generas ingresos tu proyecto no puede ser escalable, así que es lo primero que tienes que hacer.

El deber de un líder social es el de cumplir su objetivo planteado por que detrás de el no solo está su futuro sino el de la colectividad que representa.

Es momento de co-crear y trabajar en colaboración en comunidad, lo que yo llamo crear redes neuronales donde cada uno de nosotros debe conectarse con alguien más para así poder tener un mayor impacto.

“Así que un emprendedor para mí no es alguien que pone un negocio sino es aquel que es un líder social, alguien que conoce su pasado, actúa en su presente y crea su futuro”.

Es momento de que nos apropiemos de nuestro entorno; no participamos por que no sentimos que la política y las instituciones nos pertenecen, pero la realidad es que sí deberían, así que haz la lucha y hazlos tuyos porque si te representen y la única manera de apropiarnos de ellos es proponiendo soluciones a las principales dolencias que presenta la sociedad.

Un primer paso es recuperar nuestros espacios públicos, así estaremos recuperando nuestras ciudades y nuestro país.

Te invito en pro de la libertad y apertura, tomemos acción y participemos en la recuperación de nuestros espacios públicos participando en nuestro Quinto Campeonato Haz La Lucha con esta temática – regístrate en hazlalucha.com/campeonatomerida