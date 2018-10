Hasta luego, compañero…

Esta semana, me tocó despedir momentáneamente a un compañero… de esos que más que lo laboral, logran tocar tu alma. Siempre he dicho que no hay mejor manera de trabajar que hacerlo en un lugar donde todo lo que haces, lo haces por placer.

Ya saben, ese típico “elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida”. Pero creo que esto depende de uno y de cómo ve el trabajo… pero qué sería de nuestro empleo sin un buen grupo de compañeros alrededor.

Fue así, como nuestro grupo sufrió una gran baja. Ya les había comentado que cuando situaciones así se presentan, soy la más chillona, porque se que con esta partida vienen grandes cambios para los demás.

Sin embargo, dejando de lado esa posesión de compañeros ja, ja, ja… se me salen las lagrimas de nuevo de sólo recordar cómo llegamos aquí y a la vez soy feliz de ver la manera en la que se fue, un grande que se convirtió en un gigante.

Lo cierto aquí es, que como les había dicho, no hay algo más peligroso que quedarse en la zona de confort. Por eso me da tanto orgullo e inspiración saber que partió para seguir creciendo.

Creo que no hay mejor manera de irse de un trabajo que por la puerta de enfrente, con la cara en alto y sabiendo que no le debes algo a alguien. Consciente de que dejaste tanto aprendizaje en cada uno de tus compañeros.

He aquí la importancia de ir siempre por la vida con las cuentas claras y las amistades largas… porque uno no sabe en qué momento dejarán de coincidir y cuando dicho tiempo llegue, qué mejor que hacerlo con la mente tranquila.

Qué mejor manera que partir que reviviendo todos y cada uno de los momentos que hemos pasado, porque si bien el camino no fue fácil, conformamos algo más sagrado que ser compañeros: formamos una familia.

Una familia que logró que esto se viera y se sintiera como todo menos como un trabajo, porque hicimos de nuestras responsabilidades un camino que nos vio caer y levantarnos, pero siempre dejando que el gran trabajo hablara por nosotros.

Pd. Amigo, compañero, productor y todo lo que podamos sumar a esta larga lista de la Comunicación… Vuela alto, tal como lo hiciste con todos y cada uno de los que trabajamos contigo. No es un adiós, sino un hasta pronto.