Hagamos eco de lo bueno que tiene nuestro México

Eco de eco Jossy Zamora

¡Hola mis EcoAmigos! Espero estén muy bien en este jueves bonito. Ha sido diferente por las lluvias y la humedad, pero Cancún es y será grandioso.

Les quería contar que el Lunes y Martes me fui a la Ciudad de México e hice un programa especial de Eco de Eco por aquella maravillosa y grande ciudad para mí, últimamente ha sido muy importante mostrarles lugares increíbles con mis transmisiones en distintos lugares y la ciudad de México es uno de ellos.

Para empezar, es la ciudad ¡con más museos en el MUNDO!, dato increíble, porque la gente solo ve a México como la ciudad más contaminada, o la más poblada o categorías así y no se fijan en este dato, tenemos la ciudad con mayor cantidad de cultura en todo nuestro planeta. Y otro dato padrísimo son sus exposiciones, hay una cantidad sorprendente de todo tipo y en su gran mayoría son gratuitas. Tú que me estás leyendo, ponte a pensar, ¿Cuántas has aprovechado?

Si ven mi programa del lunes, podrán decir que fueron al castillo de Chapultepec a ver la galería que pusieron afuera sobre el hermoso y gran Archipiélago de Revillagigedo, porqué les di un recorrido por esa área. Hay tanto que aprender de ese lugar, y justo con esta exposición podemos tener acceso a esas 4 islas que lo conforman.

Bien, nos vamos a enfocar en ese lugar, hay una gran importancia detrás de este ahora Parque Nacional , la máxima categoría de reservas que hay en nuestro país, y además de ser una “estrellita” en la frente para nuestro presidente, es un aviso enorme a tratar de proteger este lugar con más de 900 especies de animales y plantas.

Si tienen la oportunidad de ir a la exposición, ¡háganlo! Vale mucho la pena ver el esfuerzo de esos increíbles 13 fotógrafos, que no es nada fácil fotografiar vida salvaje. Son 90 imágenes con contenido diferente, desde los mismos animales, hasta los trabajos de la secretaría de Marina por mantener en resguardo este lugar, una de la consigna al declararlo “Parque Nacional”.

Como se los comenté en el programa, esta categoría no significa que ya nadie puede pasar, ni disfrutar de este bello lugar, sino que tiene más protección, no se puede pescar y quien te dé un recorrido turístico, tiene que estar autorizado por las organizaciones gubernamentales, no cualquiera tiene ese título.

El Archipiélago de Revillagigedo son 4 islas volcánicas con una biodiversidad impresionante, además de las más de 980 especies que viven, se reproducen o duermen ahí, 88 de ellas, son endémicas de la zona, es decir, no existen en ningún otro lado del mundo. Es impresionante ver cómo la naturaleza ha funcionado ahí, todo lo que existe son rocas de erupciones volcánicas y eso hablando de la parte terrestre, pero por debajo del agua, existen muchísimas más especies y zonas exclusivas de este lugar.

Yo creo que este título y esta exposición es un gran reflejo de la importancia que tiene México en cuanto a naturaleza, ya que es el país con más áreas naturales protegidas y la gran mayoría no lo sabe.

Hay que voltear a ver lo bueno que tiene nuestro país para valorarlo y cuidarlo, así que corran y vayan a ver el programa del lunes, además de unirse a mi equipo y hacer eco de estas eco exposiciones.