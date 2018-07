Hablemos derecho: Donación de órganos y tejidos, ¿ahora somos presuntos donantes?

En México, la donación de órganos y tejidos lamentablemente es una cultura que poca apreciación tiene, dado que la sociedad no se ha envuelto en la participación y racionalización de esta.

Situémonos en el caso de que algún familiar nuestro que necesite algún órgano, ¿nos gustaría que haya donante?, claro, ¿estaríamos dispuestos a hacer lo que sea?, por supuesto. Pues bien, muchas personas al estar en este tipo de situaciones no reciben la debida atención, puesto que no son las únicas. Según los datos, hay hasta 2 mil personas en lista de espera para ser atendidas y recibir el trasplante de órganos o tejidos que necesitan, en visto de esto, acuden al mercado negro donde la vida de muchas personas se ve afectada, puesto que los órganos que en el mercado negro circulan, son los que les corresponden a las víctimas de homicidio, dejando así a familias destrozadas.

La cultura de la donación de órganos y tejidos es importante que sea inculcada, ya que así se prevén ese tipo de casos, donde incluso verse inmerso en el mercado negro puede llevar a la cárcel a quien pretende comprar órganos de forma ilegal o los llega a comprar.

El Pleno del Senado de la República, tomó medidas respecto a esta donación, con el fin de fomentar la cultura y a su vez inhibir el tráfico de órganos. Esto fue aprobado con 70 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, donde se reforman los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud (LGS), garantizando que la donación será de forma anónima puesto que ni el receptor del trasplante ni su familia sabrán la identidad del donante y viceversa.

Es importante conocer que esto es y será aplicable únicamente cuando el médico ya haya declarado el fallecimiento de la persona.

Este proyecto manifiesta que todas las personas mayores de edad son de “consentimiento presunto”, ya que la persona mayor de edad si llegase a fallecer, será contemplado como presunto donador al menos que haya manifestado lo contrario ante un notario público.

A su vez, este proyecto no debería tomarse como negativa, ya que muchas personas tienen la necesidad de órganos, y a falta de donadores, recurren a otros caminos que no son los correctos, también es importante fomentar la cultura, y hacerle saber a la sociedad de esto, porque la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Informémonos y racionalicemos el tema, uno nunca sabe cuándo se puede encontrar en esa situación.