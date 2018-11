Hablemos de salud: Menopausia

El promedio de vida se ha alargado hasta 70 y 75 años en diferentes países. ¿Te imaginas vivir todo ese tiempo con síntomas de menopausia?

La edad promedio en la cual las mujeres presentan su menopausia o falta de menstruación va de los 40 a los 50 años y algunas pacientes refieren síntomas durante 1 a 10 años.

Los síntomas más comunes son sensaciones de calor y sudoración aun cuando se encuentren en lugares cerrados y con aire acondicionado, mal humor, depresión, irritabilidad, llanto fácil, falta de deseo sexual, resequedad de piel y de vagina, dolor durante las relaciones sexuales, incontinencia urinaria, insomnio, dolor de cabeza, fatiga y mal estado general.

Existen pacientes que terminan de menstruar y nunca tienen molestias, existen otras mujeres que sólo presentan algunos síntomas leves y soportables (todas ellas no requieren tratamiento).

Pero para las personas con menopausia que sí tienen síntomas fuertes o que incluso tienen ideas de suicidio, divorcios o que no las toleran ya en su casa y en su trabajo por supuesto deben de llevar un tratamiento médico.

Existe la idea común de que las hormonas son malas y dan cáncer pero es importante aclarar que las hormonas son una terapia maravillosa que a la gran mayoría le funcionan muy bien y que les quita casi todos los síntomas.

Es necesario antes de iniciar una terapia de reemplazo hormonal, la paciente debe realizar una mastografía digital para descartar un cáncer de mama, en cuyo caso no podríamos ofrecer el tratamiento. De lo contrario se puede iniciar con dosis bajas y en caso necesario aumentar la dosis. Hay muchos medicamentos con diferentes nombres pero todos contienen estrógenos y progesterona que se usan en mujeres con útero. Las pacientes que ya no tienen útero (antecedente de histerectomía) sólo requieren estrógenos y no progesterona.

Las presentaciones de las hormonas son variadas, existen en gel, en spray, parches, pastillas e inyecciones. De esta forma la paciente puede escoger cual es la vía que más se acopla a sus gustos.

También contamos con cremas y óvulos para la resequedad vaginal que pueden usarse por muchos años y favorecen la lubricación durante las relaciones sexuales.

Para las mujeres que aún tienen miedo para el uso de hormonales a pesar de tener una mastografía negativa, también existen opciones que le ayudan con los síntomas como los fitoestrógenos que son parecidos a las hormonas pero son sustancias naturales.

Lo importante es ayudar a estas pacientes para que sus últimos años de vida sean placenteros emocional y físicamente.