Hablemos de salud: Copa vaginal menstrual

Tal vez has escuchado sobre el uso de esta opción para tu menstruación en vez del uso de toallas o tampones. Es muy utilizado por las mujeres europeas ya que tienen conciencia del medio ambiente y cuidan el aspecto ecológico. Muchas de mis pacientes también las usan y se encuentran muy cómodas con ellas.

La copa es un recipiente de plástico grueso y suave que no lastima y que se inserta en la vagina con tus propios dedos. En la caja de venta hay un instructivo muy sencillo sobre cómo se aplica. Al inicio es difícil aplicarla ya que las pacientes no están acostumbradas, les recomiendo mojarla con agua o con gel a base de agua para que se resbale fácilmente.

Se mete comprimida como si la doblaran en forma de taco y al soltarla se abre y empieza a acumular la sangre. Por lo regular no debe salir sangre, sin embargo yo les recomiendo que los primeros meses de uso se protejan con una toalla por si se la aplicaron mal. La pueden vaciar cada 6 a 8 horas para que calculen cuanto se va llenando. Si ven que es escaso, pueden vaciar la copa cada 12 horas. Para retirar la copa es importante romper el vacío y no traicionarla directo desde la punta. La deben presionar con un dedo y cuando la sientan suave la traicionan hacia afuera de la vagina.

Económicamente les ayuda, debido a que duran por 10 a 15 años y sumado es menos costoso que la compra mensual de toallas y tampones. Son poco conocidas, sin embargo se usan desde hace casi 100 años.

Existen de diferentes colores y diferentes tamaños, así como diversas marcas, sólo debes comprobar que estén avaladas por la FDA de Estados Unidos.

Pueden estar hechas de diferentes materiales como látex o silicona médica. No contienen productos químicos que puedan ser absorbidos por nuestro cuerpo. No produce irritaciones y no genera residuos en la vagina. Es una buena opción, práctica y cómoda. No huele mal y te irás acostumbrando al aspecto y olor de la sangre cuando la extraigas de la vagina.

A muchas pacientes les parecen muy cómodas para dormir o para ir a la piscina o playa. Algunas para hacer ejercicio ya que no estorba ni raspa. No se ven ni se deben sentir si se encuentran bien colocadas.

