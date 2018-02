Hablemos de negocios: Recomendaciones para quien quiere invertir en una franquicia

Christophe Belloncle

El éxito sólo viene con el trabajo, y en el mundo de los negocios hay que buscar el éxito día con día. Las franquicias, sin lugar a dudas, son el modelo de negocio más importante a nivel mundial, según fuentes de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) el beneficio de invertir en una franquicia es muy concreto: ‘mientras el 80% de los proyectos independientes no alcanza a terminar su segundo año; el 95% de los negocios franquiciados sigue vivo al quinto año de vida’. En México, la industria de la franquicia representa casi el 4% del PIB y crece anualmente de 4 a 5 veces más que la tasa de crecimiento del país, y es generador de cientos de miles de empleos.

A continuación listo siete temas clave que debes evaluar y los consejos para transformar esta decisión en una aventura de éxito.

1. ¿Por qué invertir en una franquicia?

-Porque obtendré mayores utilidades que dejando mi dinero invertido sin riesgo en el banco.

-Porque estaré invirtiendo en un negocio probado.

-Porque generaré un patrimonio familiar.

-Porque sé que en mi operación diaria contaré con el respaldo de una empresa sólida, seria y con experiencia.

2. ¿Tengo el perfil para ser franquiciatario?

Debes estar dispuesto a:

-Seguir reglas y operar tu negocio (que es tu inversión) según lo indique el franquiciante.

-Aceptar métodos y directrices determinadas por alguien que no es tu jefe.

-Trabajar en equipo.

3. Analiza tus gustos e intereses.

-Define la actividad a la que te gustaría dedicarte todos los días.

-Contesta estas preguntas:

¿De cuánto dinero dispongo?

¿Dónde quiero establecer la franquicia?

¿Cuánto tiempo pienso dedicarle a su operación?

¿Cuáles son mis expectativas en cuanto a utilidades mensuales y retorno de inversión?

¿Qué nivel de riesgo estoy dispuesto a asumir?

4. Investiga a la empresa franquiciante

-Entrevístate con ejecutivos y empleados.

-Solicita información a la Asociación Mexicana de Franquicias.

-Visita las unidades que integran la red.

-Solicita información a sus franquiciatarios.

-¿Es un concepto de moda o perdurará con el tiempo?

5. Pide información clara sobre los puntos relevantes del negocio

-Asistencia técnica.

-Solución de problemas.

-Ubicación.

-Territorios.

-Capacitación.

-Compras y abastecimiento.

-Publicidad y mercadotecnia.

-Circular de Oferta de Franquicia.

6. Define los aspectos financieros.

-Inversión inicial requerida.

-Regalías mensuales.

-Cuotas y/o contribuciones para publicidad, sistema de gestión, otras.

-Resultados operativos del negocio.

-Tasa de retorno de la inversión.

Invertir en una franquicia es una decisión de vida, por esta razón y si no estás convencido al 100%, no inviertas, pues tú y la marca fracasarán, y no será benéfico para nadie!.

Para mayor información, y conocerlos, nos podrá visitar durante la Feria Internacional de Franquicias en el World Trade Center en la Ciudad de México, del 1 al 3, de marzo en el stand de la franquicia Evercil.

