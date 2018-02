Hablemos de negocios: ¿Porque las Pymes no sobreviven?

Christophe Belloncle

Las estadísticas son contundentes, y son prácticamente iguales en todo el mundo que en México: aproximadamente el 85% de las Pymes que emprenden cada año no llegan a los primeros dos años de vida y del 15% restante solo un pequeño porcentaje llega al quinto año.

La gran mayoría de las Pymes que pasan del segundo año de vida, se mantiene en un estado de ‘supervivencia’, estancada en un ciclo de poco o nulo crecimiento y poca rentabilidad.

Entonces ¿por qué sucede esto? La causa raíz de este triste fenómeno de fracaso de las Pymes se resume en cinco causas principales.

1. El mito del emprendedor

Muchas de las personas que emprenden son técnicos expertos en cierta área, que creen que por saber ‘cómo hacer las cosas’, pueden desarrollar un negocio con todo lo que esto implica.

Por ejemplo, tenemos al gerente de sistemas, que se desempeñó muchos años en grandes empresas y que conoce el trabajo técnico sobre sistemas de cómputo, por lo que un día decide que va a poner su empresa de servicios de TI (Tecnologías de Información).

O tenemos al abogado que ha trabajado muchos años en un despacho y decide poner el propio porque ‘ya sabe’ cómo hacer el trabajo.

O también y muy común, el chef pone un restaurante, etc...

Este es el primer error, ‘el saber cómo hacer algo’. Un trabajo técnico no tiene nada que ver con saber cómo desarrollar una empresa. Y entonces, sin saberlo, los nuevos emprendedores, el día que abren las puertas de su nuevo negocio adquieren por lo menos siete funciones a desempeñar, las de directores de las siguientes áreas: general, desarrollo e investigación, ventas, marketing, finanzas, operaciones, y recursos humanos.

A partir de que el emprendedor comienza su empresa va a tener que reclutar personal, evaluarlo y calificarlo. Tendrá que desarrollar el o los productos o servicios de su oferta, analizar constantemente su competencia, establecer las estrategias de marketing y de ventas para vender, después revisar los aspectos administrativos y financieros, y asegurarse de tener siempre un flujo positivo de efectivo, etc.

La mayoría de los nuevos emprendedores no tiene idea de cómo hacerlo porque nunca aprendieron y eso nos lleva a la segunda causa del porqué las Pymes fracasan.

2. Casi en ningún lugar enseñan a

desarrollar una Pyme desde cero

La gran mayoría (más del 90%) del conocimiento que se ha generado históricamente es para grandes empresas, no para Pymes.

Prácticamente todas las universidades enseñan las mejores prácticas de negocio para las grandes empresas; todos los diplomados, maestrías y cursos que vienen de universidades fueron creados y diseñados para formar a personas que se desempeñen en grandes compañías.

Las diferencias entre una Pyme y una empresa grande son abismales. Sin embargo todo mundo asume que como se trata de ‘temas de negocio’ es lo mismo sin importar el tamaño. Es como querer enseñar conocimientos universitarios a niños y jóvenes de todas las edades. Las Pymes tienen ciertas características particulares que deben de tomarse en cuenta a la hora de tratar de ayudarlos a profesionalizar una empresa.

3. No hay superior a quien rendirle cuentas.

En las empresas grandes siempre hay un jefe a quien reportar, en cambio, en una Pyme, el dueño está normalmente solo. Esto crea un constante desenfoque ya que se la pasan operando todo el día, resolviendo problemas urgentes y nunca las herramientas adecuadas para desarrollar una empresa de manera ordenada, profesionalizada y sistematizada.

Se puede conseguir ayuda de cualquier tipo, coaching, consejo consultivo, etc. Solo asegúrate que no sea una metodología improvisada sino probada.

4. Pymes que no funcionan si los dueños no están

Como consecuencia del desenfoque, la falta de seguimiento (a quien darle cuentas) y de no tener las herramientas adecuadas, los dueños de Pymes no estandarizan ni profesionalizan sus empresas. No implementan procesos que permitan que la compañía no dependa de las personas y es por esto que la mayoría no se puede despegar de su negocio ya que depende demasiado de ellos o de ‘personas clave’.

Es prácticamente imposible que una compañía crezca de manera ordenada, rentable y exitosa si no cuenta con la estandarización adecuada de procesos por medio de procedimientos hasta certificación de calidad.

5. No existe un nicho de mercado

Con aras de sobrevivir, la mayoría de estas empresas pasan toda su vida vendiéndole ‘a quien se deje’ sin un enfoque en un nicho o tipo de cliente determinado, además que se pasan ‘haciendo un poco de todo’ sin buscar una especialización, un valor agregado, algo que los diferencie.

Sin especialización es sumamente difícil tener crecimiento y rentabilidad sostenidos. No ha habido empresa Pyme exitosa que haya crecido hasta ser una empresa grande sin un enfoque en un nicho de mercado y en una especialización.

Nadie puede ser bueno en todo, sin embargo la mayoría de estos negocios con tal de sobrevivir y generar ‘muchos ingresos” caen en esta trampa, en la trampa de la “diversificación’, que más bien se convierte en un distractor constante para desarrollar una verdadera ventaja competitiva (diferenciación) para un nicho específico. Ve a tu alrededor y podrás observar que la gran mayoría de las empresas exitosas se enfocan.

Esperamos recibir su retroalimentación en: [email protected]