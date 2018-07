Hablemos de negocios: La importancia de tener un asesor fiscal

El asesor fiscal es un profesional experto en derecho tributario que se encarga de cumplir con las obligaciones fiscales de las personas, tanto físicas como morales, ante las administraciones.

Entre sus responsabilidades no solamente está el de asumir la responsabilidad de cumplir con las obligaciones y plazos, además procurará que su cliente pueda disfrutar del mayor ahorro fiscal posible, defendiendo en todo momento sus intereses dentro de los límites de la legalidad.

Para llevar a cabo su tarea, el asesor fiscal desempeña una serie de importantes funciones:

– Estudia toda la normativa tributaria en defensa de los intereses de sus clientes y es experto en el uso de herramientas informáticas y bases de datos fiscales.

– Representa a sus clientes ante las distintas instancias de la administración pública.

– Cumple puntualmente con las obligaciones fiscales de sus clientes en tiempo y forma presentando los cálculos de las declaraciones de impuestos, IVA, declaraciones mensuales y anuales, etc.

– Asesora a sus clientes en materia de inversiones, derechos, constitución y disolución de empresas, como todo tipo de operaciones económicas.

La figura del asesor fiscal puede llegar a ser fundamental y no es exagerado considerarlo como la mano derecha del empresario en todos los asuntos de índole fiscal y económica de la empresa.

¿Cómo elegir al asesor fiscal de confianza?

Es vital que tu asesor fiscal se muestre siempre accesible, que te facilite un contacto rápido y que sea comprometido con tus intereses, eso te servirá de garantía para confirmar que está al día de la situación económica y fiscal de tu empresa, y que tiene en cuenta los plazos y todas las obligaciones a las que se debe responder ante la administración. De manera común, te cobrara un honorario mensual que dependerá del volumen de operaciones realizadas entre ingresos y egresos.

En definitiva, contar con la asistencia de un buen asesor fiscal te permitirá defender tus intereses ante la administración pública sin faltar a una sola de las obligaciones.

No debes olvidar que, aunque recurres a los servicios de un asesor fiscal profesional, la responsabilidad última ante la administración no dejará de ser tuya. De hecho, este es el principal motivo por el que no debes dejar tus asuntos en manos de cualquiera. Un asesor fiscal de confianza debe estar atento a los cambios en la legislación, que en materia fiscal son muy frecuentes, y estar respaldado por una larga trayectoria y experiencia profesional

Sus comentarios son muy importantes para nosotros, escríbanos a: [email protected]