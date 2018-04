Hablemos de negocios: La importancia de la tecnología en la empresa de hoy

A través del tiempo, la tecnología ha reducido las barreras para realizar negocios, incrementar ingresos, mejorar procesos e implementar nuevas herramientas dentro de las empresas.

Sin embargo, hoy por hoy, la implementación de la misma ya no es un lujo, o una inversión, sino una necesidad fundamental que permite a las grandes y pequeñas empresas estar a la vanguardia de los nuevos tiempos, con procesos competitivos tanto en el mercado nacional como internacional, y obtener más resultados en sus negocios a partir de sus inversiones en tecnología. Lo que quiere decir es que la Pyme se debe concentrar en lograr sus objetivos o resultados (enfocarse en su trabajo) y no tener que preocuparse de la tecnología, por eso es importante estar al día en los avances tecnológicos contando con el apoyo de una buena empresa.

A pesar de que existen tecnologías que sirven para todas las aplicaciones o se adaptan de acuerdo a las necesidades de las empresas, cada compañía cuenta con un portafolio de productos, soluciones y servicios para su mercado, y busca adaptar estas soluciones o diseñar una nueva de acuerdo a las necesidades de cada Pyme.

Así mismo, las empresas que se encuentran en el mercado nacional ofreciendo este servicio de vital importancia para las empresas, coinciden en afirmar que el sector de las Pymes es un segmento muy importante y el de mayor crecimiento en los últimos años, permitiendo generar nuevos productos y mejorar cada día competitivamente a través de soluciones y aplicaciones para ofrecer mejores resultados.

Normalmente se arranca por lo más sencillo que es el correo electrónico, que identifique mi empresa seguido del diseño de la página web y poco a poco se comienza a crecer con las ventajas que da el protocolo de Internet.

Para los expertos, es importante que las empresas conozcan cuáles son los errores más comunes que cometen los empresarios en el uso de Internet o en la adquisición de los servicios: Creer que es la solución a sus problemas y como tal funciona solo; no diseñar una estrategia clara sobre lo que se persigue; buscar soluciones por costo y no de acuerdo con lo que quiere y necesita la compañía; montarse sobre soluciones temporales que no permiten escalabilidad a los proyectos; tratar de hacer todo in-house cuando ese no es el foco de su negocio; falta de compromiso de la gerencia en el proyecto; considerar a Internet un proyecto de tecnología, ya que Internet como tal no es un modelo de negocio sino un medio facilitador; falta de ambición. Hay que ser prudentes pero siempre con la idea de llevar sus proyectos sobre Internet muy lejos y asesorarse por las compañías expertas sin dejar a un lado el objetivo de la contratación y del negocio como tal.

Aunque la mayoría de las áreas de una compañía se pueden ver beneficiadas a través de la implementación de Internet todo depende mucho del objetivo que la compañía persiga, es decir, en una Pyme la parte comercial, puede convertirse en un canal de ventas y promoción; logística para intercambio de datos con proveedores; finanzas para tener más cerca a los clientes en el seguimiento de los pagos; servicio al cliente para poder recibir información del servicio y poder hacer un seguimiento uno a uno.