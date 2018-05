Hablemos de negocios: La comunicación con tu jerarquía

La mejor motivación para un empleado es la buena comunicación con su jerarquía. En toda situación organizacional existen dificultades ya que somos seres humanos, el mayor problema habitualmente radica en las diferencias de necesidades entre unos y otros.

En las empresas actuales cada vez se exige más de los empleados para que se involucren, con mayor dedicación y más motivación hacia los resultados de la empresa.

Por parte del empleado siempre necesita que se le tenga en cuenta, que sus jefes sepan cuáles son sus necesidades.

La falta o simplemente mala comunicación genera muchos conflictos en cuestiones profesionales, y disminuye la productividad interna. Las percepciones siempre serán subjetivas y resulta difícil que alguien piense en las complicaciones de la otra persona, por lo regular se piensa desde adentro interpretando que si alguien no se ha comunicado o no se ven resultados es porque no le interesa o no está trabajando.

Es muy difícil establecer pautas de una buena comunicación pero si se pueden establecer algunas sugerencias:

• No conviene hablar de política, religión y fútbol, siendo México un país tan aficionado a este deporte.

• Debe evitarse la mención que “siempre yo tengo la razón”.

• Aprende a aceptar las nuevas propuestas con tranquilidad aunque al principio pienses que es inviable, o que no tienes tiempo, después puedes demostrar la inviabilidad argumentando. Si lo haces desde un principio creerán que lo haces por quejarte, por costumbre y sin pruebas, ni argumentos.

• Escuchar es la clave para asegurarse que los mensajes que deben transmitirse sean comprendidos y compartidos.

• Y si estás pasando por un problema importante no dudes en comunicarlo a la empresa. Siempre hay que ser ético, leal, honesto y compartir, no quedarse con lo que tienes sobre el corazón, obviamente hay que comentarlo con el tacto suficiente.

Aunque también se debe recordar que “el silencio oportuno es el más convincente de las expresiones”.

