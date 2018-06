Hablemos de negocios: Gestión de tu tiempo para ser más productivo

Christophe Belloncle

Para tener tiempo para hacer lo que hay que hacer, para llegar a donde quieres llegar, hay que centrarse en lo valioso. Una persona efectiva no lo es si no gestiona bien su tiempo. La mayoría de las personas están tan ocupadas que no se paran a pensar cómo mejorar su eficacia. Para pasar de estar ocupado a lograr resultados e incrementar tu productividad debes tener absolutamente claro lo que debes alcanzar e identificar el mejor modo de conseguirlo.

Te paso algunos consejos que te pueden servir y algunas herramientas útiles para poder mejorar la gestión de tu tiempo:

- Crea tu propia agenda y lista de tareas: hoy en día con cualquier smart phone, o Microsoft Outlook, tienes la opción de calendario que te permitirá apuntar todas tus citas, también podrás apuntar con fecha de acontecimiento todas las tareas a realizar, como las de tus colaboradores, así podrás medir lo realizado al final de cada día.

– Sé realista: hay que definir fechas y objetivos alcanzables para cada día. Nadie es Superman tampoco Superwoman, no pongas más de 6 tareas al día y no caigas en la tentación de hacer multitasking, porque al final del día no lograrás cumplir con las tareas planeadas.

– Comienza el día con lo que menos te gusta: ya verás cómo la satisfacción y la motivación crecerán en cuanto te lo hayas quitado de encima y podrás seguir con tu día con otras tareas planeadas y con más tranquilidad.

– Realiza una buena gestión del e-mail: hoy en día quien no pierde mucho tiempo en revisar e-mails que no sirven para nada, filtra y categoriza en spam los e-mails que recibes sin uso para ti.

– Debes saber delegar: si no es algo que tengas o que puedas hacer únicamente tú, intenta encontrar una ayuda o soporte para compartir el peso de las tareas.

– Prioriza: distingue entre lo urgente y lo importante.

– Sé flexible y no te critiques si no alcanzas tu meta el primer día: una gestión correcta del tiempo y una mejora de tu productividad diaria se consigue a base de práctica y constancia, así que no te desesperes.

– Cuídate: es una de las cosas más importantes que debes recordar, el estrés provoca en algunas ocasiones ineficiencia hasta problemas de salud, es muy importante cuidar y gestionar su tiempo.

