Hablemos de negocios: Estrategias para conseguir más clientes y aumentar tus ingresos

Christophe Belloncle

En esta nota quiero compartir contigo estrategias que si las pones en práctica, van a permitirte conseguir más clientes y, en consecuencia aumentar los ingresos de tu empresa. Quizás que no todas aplican para ti, pero lo importante es ejecutarlas!

-Reactivar clientes inactivos que no han comprado servicios o productos de tu empresa, es una estrategia simple y eficaz que puede proporcionarte un incremento sustancial de tus ingresos. ¿Si tienes clientes que ya te compraron una vez y quedaron satisfechos, por qué no pueden necesitarte de nuevo?

-Contactar a prospectos a quienes cotizaste en el pasado sin éxito de compra, ahora puede ser el momento para que cambien su punto de vista, cambiaron su situación económica o simplemente es el buen momento para ellos de comprarte esta vez.

-Retomar antiguos contactos que tienes registrado desde ferias y eventos en los cuales participaste con tu empresa o a través de asociaciones o clubes de networking, redes sociales como LinkedIn, compañeros de escuela, amigos de tu club deportivo, hasta tus vecinos… Fuese lo que fuera, retoma antiguas relaciones. Te sorprendería la cantidad de gente que has ido conociendo a lo largo de tu vida y que ahora se ha convertido en tu cliente potencial. O, quizás no es tu cliente potencial directamente, pero tiene contacto o conoce a alguien a quien seguramente puedas ayudar. El mundo se mueve por relaciones y contactos. Muchas veces, por timidez, por estancamiento, por comodidad o, sencillamente, por no salir de nuestra zona de confort (esa zona en la que nos encontramos cómodos) nos escondemos tras una pantalla, tras un mostrador y no cuidamos y mantenemos nuestras relaciones.

Para estos 3 puntos, te recomiendo contactarlos por teléfono para preguntarles cómo van, en caso de no encontrarlos enviarles un mensaje de texto o e-mail ofreciéndoles una oferta especial para que regresen o se convierten en clientes activos de tu empresa.

-Proporcionar nuevos productos/servicios a tus clientes actuales quién mejor que ellos para que te sigan comprando. Ya son clientes, están contentos con tu empresa, conocen a tu marca y tienen suficiente confianza como para comprarte de nuevo.

-Promocionar productos/servicios con los empleados de tus sucursales para que durante un periodo indicado muevan principalmente estos productos o servicios haciéndoles mención que vendiendo estos productos ellos como empleados percibirán comisiones superiores a las normales percibidas. Deberas dar seguimiento a lo largo del periodo de la promoción para notar el incremento en ventas y felicitarlos por el aumento en sus comisiones.

-Aumentar el ticket promedio por cliente para esto necesitas capacitar y dar seguimiento a tu personal de ventas para que por cada compra de tu cliente les ofrezca dándole la mejor explicación acerca de un servicio o producto adicional al que no había pensado adquirir con la finalidad de aumentar ingresos, comisiones para ellos y a la vez utilidad para el negocio.

-Establecer alianzas estratégicas con negocios cercanos que te pueden generar clientes nuevos, resultando una fórmula “ganar-ganar” entre tu empresa y estos mismos. Aunque parezca obvio, nunca te alíes con nadie que sea competencia tuya, ni directa ni indirectamente, luego busca empresas que se dirijan al mismo público objetivo que tú. Muchas veces se comete el error de colaborar con empresas que no se dirigen a la persona que a nosotros nos interesa, por lo que, descártalas de entrada. No pierdas ni tiempo ni recursos.

-No dejar de lado a aquellos que están molestos con tu competencia hay muchísimos posibles clientes ahí fuera que están molestos o descontentos con tu competencia ¿Por qué no hacer algo especial para ellos? Y no me digas que no sabes cómo detectarlos, porque hoy en día, con Internet, se puede hacer prácticamente de todo. Hay foros, páginas de empresa en redes sociales, etc. en los que puedes ver aquellos que no están contentos del todo con la competencia. Incluso, puedes detectar por qué no están contentos, y ofrecerles algo que encaje con sus verdaderas necesidades o que solucione sus problemas.