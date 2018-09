Hablemos de negocios: Desarrolla procesos y procedimientos en tu empresa para crecer

¿Quién no ha tenido la experiencia de iniciar el día con una meta de tareas a realizar y al final del día no has cumplido el 10% porque tuviste distracciones de tu parte de tus mismos empleados, proveedores o clientes?

Obviamente a tus clientes hay que atenderlos, pero en muchas ocasiones su solicitud la puede atender un colaborador tuyo, o simplemente tomar el recado para que te reportes luego.

En un ambiente de transformación tecnológica y alta competencia, las empresas se ven obligadas a ser cada vez más eficientes en su operación. Solo así pueden tener costos bajos, asegurar la calidad de sus productos y servicios, desarrollar un ciclo comercial corto, y enfocarse en la creación de nuevas ventajas competitivas.

Si quieres tener una mejor eficiencia en tu negocio, debes implementar procesos y procedimientos operativos que te permitirán tener un panorama claro sobre cada actividad que se desarrolla en la empresa, requerimientos de insumos y personal, especificaciones de calidad y responsables, también ayuda a evitar la duplicación de funciones, los errores recurrentes y el desperdicio de recursos.

Aquí te comparto seis pasos para que puedas a empezar a trabajar en los procesos de tu empresa. La mala noticia es que no se trata de un objetivo fácil de alcanzar, ya que significa un cambio de cultura organizacional y requiere de la participación de todo el personal. La buena es que si lo logras, llevarás a tu empresa al siguiente nivel y estarás listo para enfrentar nuevos retos.

1. Comunicar a todo el personal la importancia del proyecto.

El desarrollo y la integración de procesos a la operación actual de un negocio necesitan del compromiso de cada nivel de tu equipo. Explica a tu gente de qué se trata, cuáles son los objetivos, qué ventajas traerá y qué se espera de cada uno. Y comparte también avances, dificultades y otras novedades, para que el personal se mantenga motivado.

2. Nombrar un responsable del proyecto.

Aunque te pueda parecer innecesario, es fundamental contar con personal enfocado al 100% tanto en la creación como en la gestión de esta herramienta de mejora continua. Puede ser una sola persona, pero que cuente con los conocimientos, metodologías y herramientas necesarias para provocar un cambio real en la operación diaria.

3. Desarrollar un plan de trabajo

Es fundamental trabajar con el empleado encargado del proyecto sobre los objetivos a alcanzar, personal involucrado, tiempos y fechas de entrega. Solo así se podrán medir avances y resultados, y determinar si la empresa está realmente preparada para enfrentar este nuevo desafío.

4. Enfocarse a generar valor.

Mapear todos los procesos de la empresa, no importa cuál sea su tamaño, puede ser muy complicado y desgastante. Empieza por todos aquellos relacionados con la producción de bienes y servicios, y que generen una ventaja competitiva real frente a la competencia, luego podrás empezar a trabajar en los procesos “de apoyo”, como ventas, logística o administración.

5. Tomar una fotografía de la operación y del personal.

En esta etapa tienes que registrar lo que realmente está sucediendo en la empresa en ese momento (incluso las funciones que no están formalizadas). Entre otros datos, necesitas registrar: listas de actividades, descripción de cada una de ellas, en qué orden se realizan, participantes y responsables, y entregables.

6. Hacer un diagnóstico.

Con toda la información sobre cada proceso en la empresa, llega la hora de analizar resultados, niveles de calidad, problemas y obstáculos. Este es un punto fundamental, que puede brindarte información vital sobre ineficiencias, sobrecostos y oportunidades de mejora en la compañía. Utiliza estos datos para dar los ajustes finales a los procesos, comunicarlos a todo el personal, darles las herramientas que necesitan e iniciar una nueva etapa de expansión.

