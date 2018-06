Ha*Ash le da voz al dolor los niños separados de su familia

Inocentes, solos, con miedo, no han dejado de llorar, están confundidos, no saben dónde están sus padres, están enjaulados, no tienen idea qué pasa, la gente a su alrede­dor no habla su idioma, viven en condiciones inhumanas, esto no es el guión de una película de terror, no, tampoco hablo de los campos de concentración en la segunda guerra mundial aunque está muy cerca de serlo. En el último mes un aproximado de 2 mil niños, han sido separados a la fuerza de sus familias y han sido enjaulados en una bodega que han apodado el ‘refrigerador’, esto en el desierto de Texas, ¿por qué?, Porque son migrantes, porque Trump así lo quiso, porque de esta forma la Casa Blanca presiona para construir el dichoso muro.

Vean las imágenes, busquen los audios que se han difundido en donde los pequeños lloran a hasta cansarse después de ser separados de sus padres, si esto no te rompe el corazón estás mal. En un centro de retención de menores que antes fuera un Walmart han estado alrede­dor de 2000 pequeños el último mes, esto debido a las políticas de To­lerancia Cero a inmigrantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, miles de familias han sido separadas, los padres son atrapados como criminales y los niños encerrados como si fueran animales tras unas mallas metálicas.

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, no ha hecho nada al respecto, ni siquiera ha podido dar su postura, que por el cargo que tiene le corresponde, y que desde mi punto de vista debería estar con las familias afectadas. En las últimas horas pos­teo y retuitió cerca de 30 mensajes de apoyo a la selección mexicana y dejó pasar como si no importara esta inhumana situación, una de las crisis humanitarias más deplorables de los últimos años, hay mexica­nos en esas jaulas y al parecer a nadie le importa en este país.

Los niños son manejados como objetos, les ponen uniforme, brazaletes y son reubicados a dos centros, a los padres les entregan una hoja en donde les explican cómo recuperarlos y de no hacerlos son resignados a una nueva familia, así de cruel.

“Su hijo o hijos serán transferidos al De­partamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) Oficina de Reubicación de Re­fugiados (ORR) donde su hijo será puesto en un refugio para niños o será cuidado por una familia sustituta. DHS y HHS pueden tomar los pasos necesarios para facilitar la reunifi­cación con sus hijos”, dice en el panfleto que le dan a los padres cuando les quitan a sus pequeños. Esto está terriblemente mal, una enorme tristeza recorre mi alma cuando veo en las imágenes a estos niños que no tienen la culpa de haber nacido en otro país, me imagi­no que se trata de mi hermanito o mis primos y me derrumba. #fuerzaPequeños.

Ante esta situación me alegra que exis­tan artistas como Ha Ash, que marcaron la diferencia, las hermanas Hanna y Ashley, exigieron al gobierno de Estados Unidos y de México acabar con esta terrible situación, ya que hasta el momento le ha temblado la mano al Secretario de Relaciones Exteriores, pero a ellas no, es por eso que no dudaré en ir a verlas en su próximo concierto en la ciudad.