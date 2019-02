HAZ LA LUCHA Y EMPRENDE: La Economía Naranja, una solución para México

No me refiero a la que se produce en el Sur de Yucatán y en particular en Oxkutzcab donde se siente en el ambiente ese olor particular y en la densidad del aire que respiramos y que entra por nuestros pulmones. Me refiero a la economía naranja (creativa), la que comprende los sectores en los que el valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual: arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, música, publicidad, software, TV y radio, y videojuegos.

La economía creativa, es una de las industrias más potentes a nivel mundial, tanto en lo que respecta a bienes y servicios como a fuerza laboral. En América Latina emplea a más de 10 millones de personas y genera más de 175 mil millones de dólares anuales y en el Reino Unido es incluso más potente que la economía financiera.

¿Cuál es su impacto en México? Las industrias culturales y creativas aportan el 7.4% en el PIB del país, generando 2 millones de empleos directos e indirectos. A pesar de que tenemos una gran cultura: nueve de cada 10 películas en la cartelera son de otros países; en la radio, seis o siete de cada 10 estaciones ofrecen música en otros idiomas, etcétera. Si hubiese una política al respecto, estas industrias llegarían hasta el 12% del PIB. Hay muchísimo por hacer todavía.

Toda esta cadena económico-creativa nace de un insumo esencial, que es la creatividad de carácter simbólico que tenemos en México. Somos muy conocidos por nuestros colores, sabores, olores, imágenes, sonidos; lo hemos tenido siempre, pero es vista como una mercancía cualquiera.

Tanto que a la hora de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no tuvimos un tratamiento específico para las industrias culturales. ¿La naranja es una solución? ¿Hemos perdido el sentido de pertenencia de nuestros espacios públicos, cultura y tradiciones?.

En Yucatán tenemos talento de sobra, es momento de aplicarnos y generar valor agregado al nuevo modelo económico.

