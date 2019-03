#HAZ LA LUCHA Y DESPIERTA: Encuentra a tus colaboradores

Hola, hace tiempo perdimos la rutina de hablarnos. Pero no te preocupes este receso fue para cargarme de más energía e inspiración. Te quiero contar que al parecer con cada libro que leo, o cada experiencia nueva o experimento nuevo que realizo en mi vida, me crece más la barba como si fuese una extensión de las redes neuronales de mi cerebro pero más que por moda o cualquier cosa; me ha permitido ser más humilde y reflexionar sobre lo que tiene valor en mi vida y en dónde deseo enfocar hasta mi último aliento.

Volviendo al buen hábito de poner una canción de nuestra playlist de Spotify para comenzar ahora hemos elegido Bitter Sweet Symphony de la banda The Verve. Así que ponle play y continúo…

Una vez que ya encontraste el problema, error, escases o necesidad a solucionar, el siguiente paso del Manual del Emprendedor de Haz la Lucha es encontrar a tus colaboradores; matemos el mito de que el emprendedor es un solitario que cruza varios obstáculos; la realidad es que un emprendedor debe ser un líder social, alguien empático a las problemáticas de su entorno; alguien que identifica errores y que encuentra el camino más rápido para dar soluciones; que usa eficientemente sus recursos, es decir, que toma las mejores decisiones y que lo hace siempre acompañado de gente que le complementa sus debilidades mientras él trabaja en sus fortalezas así el emprendedor no solo es alguien que toma un riesgo notable, sino es alguien que desea emprender en su pasión convirtiéndola en su causa para cambiar su entorno. Aquí la pregunta importante es ¿Cómo encuentro a los colaboradores que me complementen? Hay tres personajes que deben siempre coexistir para cualquier emprendimiento: el primero es el Hustler la persona de negocios; mejor conocidos en México de manera coloquial como los bussineros ; el segundo personaje es el Hacker, es quien hará el producto, este convertirá la idea intangible en algo tangible, es decir, en el producto deseado para el usuario y el último personaje y no por eso menos importante el Hipster, este es el personaje interesado en la experiencia del usuario por medio del diseño de la solución.

Para encontrarlos vas a tomar una servilleta y hacer una lista de amigos, conocidos y gente que admiras con la posibilidad de ser mentores, expertos en la industria o influencers, colaboradores que complementen tus debilidades y que puedan cubrir alguno de los tres personajes que te mencioné con anterioridad. El siguiente paso, una vez que tengas la lista es preguntarte de ¿Dónde o cómo lo conociste? ¿Cuáles son sus conocimientos? ¿Qué habilidades tienen? ¿Cuál sería su potencial en el equipo? ¿Qué tipo de personaje jugaría en el equipo? Esto también anótalo en la misma servilleta.

“Imagínate armando la selección de tu equipo favorito; en ti está la responsabilidad de formar un equipo que te lleve a la final; el Director Técnico no puede eliminar la incertidumbre o el riesgo al fracaso pero lo que si puedes hacer es reducirlo” El último paso que vas a realizar es reunirte con ellos y con el apoyo de tu servilleta analizaras y agregaras una columna más dónde vas a observar si sus pasiones e intereses se alinean con los tuyos en base a este último punto rankearas y seleccionaras a tu primer equipo.Hay algo que no me has preguntado ¿Qué pasa si la persona que admiras ya no se encuentra en esta vida? Es decir, es un personaje del pasado o que nunca existió en el mundo real, un personaje ficticio; pero tú sabes en tu interior que si estuviera ahora o que si hubiese existido te ayudaría muchísimo a llevar a cabo tu emprendimiento. Si este es tu caso investiga todo lo que se haya documentado sobre su trabajo profesional y su vida personal. Todos nosotros actuamos y pensamos de acuerdo a determinados patrones. Si logras poder tener toda la información disponible sobre esta persona estoy seguro que cuando se te presente un problema podrás evocarlo haciéndote preguntas y tratando de responderlas de acuerdo a su forma de pensar y de imaginarse la vida.