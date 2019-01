HAZ LA LUCHA: Tres motivos para empezar

Hola, seguimos en el mes de enero y es una época para reflexionar que es lo que logramos y cuáles deseos se quedaron en el camino. Pienso que siempre es bueno tener metas por las cuales luchar, eso siempre nos da la esperanza y la fuerza para dar lo máximo como si fuera el último día de nuestra vida. No pienso lo mismo acerca de aplazar, porque lo único que genera es resistencia; que al mismo tiempo se convierte para nosotros en una alarma que nos indica ¡Hazlo! en el momento que sentimos resistencia y al hacerlo simplemente sentirás una gran satisfacción y paz por terminar aquello a lo que te resistías.

Basta de divagar, esta es solo una broma que nos juega nuestro cerebro para aplazar lo que realmente queremos hacer, pero no seas quisquilloso; creo que estas entradas nos hacen romper el hielo y nos limpia el camino para lo que te quiero hacer reflexionar hoy ¿Cuáles son los motivos por los cuales emprendemos? pero antes seleccionemos de nuestro Spotify la canción Where is my mind de la banda Pixies.

Este es el paso intermedio para llegar al paso 0 de los 7 de nuestro manual del emprendedor.

Siempre que emprendemos un viaje hacemos un check list mental: este lo hacemos planteándonos preguntas; el secreto es plantear las preguntas correctas ¿Estás realmente decidido? ¿Quemarás todas las naves para que no exista posibilidad de retorno?

Si tu respuesta es sí; entonces retrocedamos para analizar lo que antecede a esta afirmación. Son tres simples motivos: El primero es tienes una idea que pudiese mejorar tu mundo y el de muchas personas más. El segundo es tienes una tecnología que esta puede ser además de un dispositivo, una patente, investigación o alguna técnica o nuevo proceso que pudiese tener un impacto positivo en la sociedad. La tercera es la más importante porque sin ella no podrás arrancar con entusiasmo ni podrás mantenerte en los malos momentos; esta se llama Pasión.

Podremos no tener la gran idea o tecnología, pero por eso no te preocupes; en la columna anterior te expliqué cómo identificar tu pasión por qué es lo único que necesitas para iniciar.

Deberemos estar conscientes de que cada día despertarás en un nuevo terreno que te hará salirte de tu zona de confort; en esta zona desconocida es donde viene el fracaso y este será el que te hará validar tus hipótesis y ganar experiencia para generar mayor tracción para tu emprendimiento. Es la única manera de conocer la problemática o necesidad que quieres solucionar; los japoneses le llaman genchi genbutsu que significa ir al lugar donde ocurren las cosas.

Un emprendedor entonces deberíamos definirlo como alguien que tiene la habilidad de identificar necesidades y problemáticas en su entorno y que a través de sus emprendimientos genera soluciones que alivian el dolor de los usuarios que la padecen.

Te imaginas dedicarte a lo que te apasiona mientras generas los ingresos necesarios para replicar tu proyecto y así poder ser promotor del cambio; mejor no te lo imagines ¡Vamos hacerlo posible! ¿Aceptas el reto?

Si tu respuesta es sí; entonces sigue los pasos del Manual del Emprendedor por siete días para que podamos seguir avanzando hacia el camino de hacer posible nuestro emprendimiento social mientras descubrimos quiénes somos y la causa a cumplir por la que venimos a este mundo.

