HAZ LA LUCHA: Identifica tu pasión

Hola, buenos días señor(a) Godínez, Pérez, no me importa tu apellido, menos como vistes, ni dónde vives, ni cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria; lo que realmente me importa es cuanta pasión le pones a las cosas; eso y tomar decisiones es lo más valioso en esta vida; todo lo demás es muy barato para mí como las palabras o los deseos.

Hoy quiero hablar seriamente contigo sobre este tema; todo el 2018 te la has pasado deseando cosas o sucesos y recuerda que la única manera cuando hemos logrado algo es cuando realmente tuvimos la voluntad y tomamos acción, sin esto las cosas se vuelven efímeras sin valor ninguno.

Estoy aquí en forma de palabras y como una simple voz en tu cabeza; no importa el medio sino el mensaje que vine a darte; entonces toma ese café y seleccionemos de nuestro Spotify la canción My favorite Game de la banda noventera The Cardigans.

Este es el paso cero de los 7 de nuestro manual del emprendedor, pero ahora veremos los pasos paralelos para desarrollar nuestro emprendimiento social; a la vez que comenzamos a desarrollar nuestro negocio es indispensable que nosotros vayamos creciendo personalmente con él; necesitamos que sea también un camino de autodescubrimiento personal y lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestra pasión para alinearla a nuestra idea de negocio y así poder emprender en algo que nos apasione y en algo donde encontremos nuestra causa, algo con lo que podamos cambiar nuestro entorno y el mundo que nos rodea.

La clave secreta de este paso: está en ti. Te describiré los seis principios de este. Es muy importante que prestes mucha atención.

El primer principio es: Conocimientos, aquí te harás la pregunta ¿Cuál fue el área de enfoque de tu carrera o estudios? Haz una recapitulación no solo de en qué área te enfocaste durante tu carrera sino qué talleres, diplomados presenciales o en línea te has capacitado, qué has aprendido de manera empírica sin ninguna instrucción por ejemplo por tutoriales en YouTube, libros, audiolibros, makerspace , etc.

El segundo principio es: Capacidades, aquí pregúntate ¿En qué destacas? Cuáles son tus skills más fuertes y cuales te gustaría fortalecer; en este segundo nos complementaremos con nuestro equipo para cubrir nuestros puntos más débiles.

El tercer principio es: Conexiones, aquí la pregunta es ¿Cuáles son tus amistades o conocidos que son expertos en algún tema? ¿A quién de tus contactos admiras más? y ¿Por qué? recuerda que nosotros somos el resultado de las amistades que tenemos y también la manera de medir nuestro valor es sumando cuanto le aportamos y cuanto nos aportan nuestro primer círculo de nuestras cinco amistades más cercanas.

El cuarto principio es: Experiencia, en este punto la pregunta es en tus trabajos, proyectos y emprendimientos anteriores o en tus experiencias de vida ¿Cuáles han sido las necesidades o problemáticas que has encontrado? Acuérdate que el haber sido empleado te pudo haber dado la oportunidad de conocer las principales problemáticas de determinada industria o sector y esto es una gran oportunidad siempre y cuando esté alineado con tus intereses.

El quinto principio es: Intereses, aquí la pregunta es tienes algún interés por un mercado en particular: ¿Te gustaría mejorar la atención médica? ¿La educación? ¿La energía? ¿El transporte? ; Tus intereses con esas cosas que uno hace y siente que el tiempo se pasa rápido y es lo que haríamos sino tuviéramos que preocuparnos por pagar cuentas.

El sexto principio es: Dinero aquí la pregunta es ¿Tienes acceso a capital financiero, o dependerás de tus ahorros personales para comenzar? Esto no es tan importante para comenzar porque en este manual te ayudaré a validar una idea en el menor tiempo y costo posible. ¿Cómo?, es sencillo, aumentando nuestras probabilidades de aceptación con nuestro usuario final para que nuestra solución se vuelva viral y como consecuencia ganemos dinero para poder escalar nuestro emprendimiento social y de esta forma tener la mayor cantidad de impacto posible.

“Tu pasión es el resultado de tus conocimientos, capacidades, recursos y experiencias volcadas en tus intereses; es donde podemos enfocarnos para hacer que las cosas sucedan”

Te imaginas dedicarte a lo que te apasiona mientras generas ingresos para tener un impacto en el mundo; mejor no te lo imagines vamos hacerlo posible ¿Aceptas el reto?

Si tu respuesta es sí; entonces aplica estos principios del paso cero del Manual del Emprendedor por siete días para que podamos seguir avanzando hacia el camino de hacer posible nuestro emprendimiento social mientras descubrimos quiénes somos y la causa a cumplir por la que venimos a este mundo.

