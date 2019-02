HABLEMOS DERECHO: Ley de alcoholes. ¿Venta hasta las 11pm?

Los horarios para vender bebidas alcohólicas han desatado una oleada de comentarios, un estudio realizado por la OMS menciona que América Latina es la segunda región con mayor consumo de alcohol, siendo México el décimo país de alto consumo.

Actualmente la mayoría de los millennials continúan haciéndole “honor” al consumo de alcohol. Dadas las circunstancias que se suscitan en nuestro país, pero no sólo ellos, sino también los padres que inculcan ese mal hábito. Quintana Roo cuenta con municipios que de igual manera conservan un alto consumo de alcohol. La situación ha surgido la necesidad de regir estos comportamientos.

La Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Quintana Roo ha regulado los horarios de venta para 11 municipios incluyendo Benito Juárez, acción que ha causado revuelta debido a la inconformidad de muchas personas puesto que se estipula que en el caso de aquellos que venden bebidas para su consumo en otro lugar, esto es por decir productos de alcohol envasados (vinaterías, expendios, etc.) operarán de 10 am a las 23 hrs de Lunes a Sábado y en el caso de los Domingos será de 10 am a 17 horas.

Por otro lado, se encuentra otro rubro que opera en venta de alcohol en establecimientos que ofrecen bebidas alcohólicas para su consumo en el mismo lugar, por ejemplo, los restaurantes y bares, cuyo horario se acata de Lunes a Sábado de 10 am a las 23 hrs, siendo los domingos de 11 am a 17 hrs.

¿Qué pasa con esta “limitante”? en el caso de los comercios podrán solicitar horario conocido como extraordinario tal como lo señala el artículo 25 BIS de la ya mencionada Ley. Esta nueva reforma de Ley tiene beneficios a la sociedad, puesto que si queremos evitar conflictos y abusos este paso es un buen comienzo para lograrlo. De hecho, las Estadísticas de Seguridad Pública precisan que se da un incremento de alcohol los fines de semana y lo peor es que también aumentan los reportes de violencia intrafamiliar.

El presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila menciona que la Legislatura propuso un orden para establecer horarios aptos en una sociedad que tiene que pensar tanto por niños, niñas, jóvenes y en mujeres, quienes en su mayoría por exceso de consumo de bebida en sus hogares sufren violencia.

Esperemos que esta Ley dé buenos resultados en virtud que una regulación de tal índole no es desventaja para sus consumidores, puesto que su salud también se beneficia evitando así el daño a su salud por el consumo de alcohol.

