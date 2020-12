Gustavo Miranda en jaque por feministas

Feministas mantienen tomada la sede del Poder Legislativo en Chetumal, tienen en jaque el verdecologista Gustavo Miranda García y exhiben una y otra vez la novatez y falta de manejo y oficio político de quien hoy encabeza la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).

El legislador bi siquiera ha tenido tiempo para tomar decisiones. Las féminas que desde el pasado viernes tomaron la sede del Congreso del Estado, no lo han dejado ni siquiera acercarse al palacio Legislativo sobre el bulevar Bahía…lejos de ello, lo han obligado a esconderse… huir… buscar sedes alternas y ocultar el rostro al no poder responder a los reclamos de las mujeres.

Por si fuera poco, el yuppie ahora protegido de Jorge Emilio González el otrora niño verde ya no ve lo duro sino lo tupido. Lo han dejado solo hasta los de su propio partido, la cerrazón y el desconocimiento político para atender este tipo de reclamos es más que evidente en el diputado Miranda García, está limitado política y mentalmente para resolver la problemática.

Las manifestantes decidieron ya no dialogar más con él el líder de la Jugocopo. Es en vano aseguran las féminas, no entiende, no razona, no comprende la magnitud de sus demandas y, pese a existir al menos cuatro iniciativas sobre la despenalización del aborto, ninguna de ellas es tomada en cuenta, ni siquiera por las 14 mujeres que forman parte de la XVI Legislatura.

La situación es complicada para el líder del Congreso -si es que alguna vez ocupó liderazgo alguno-, sus decisiones no han sido las mejores y la condena pública en voz de las feministas, aleja más y más a Gustavo Miranda García de ser un verdadero político y tener la capacidad para resolver problemas. Miranda está abatido, en jaque, sin posibilidad de movimientos y distante, muy distante de ser un verdadero líder.

En otro punto…Al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) son poco entendibles muchas acciones y decisiones que se toman en el partido. Por un lado celebran y festejan desde su dirigencia nacional a una edil -Laura Beristáin Navarrete-, que se ha convertido en un lastre para el partido y, por el otro se dividen entre ellos mismos para bloquear a sus propios militantes.

En Chetumal, la delegada nacional de Morena, Liliana Castro Muñoz convoca a la líder estatal Anahí González y al secretario general Jorge Parra a una reunión, para supuestamente demostrar que hay unidad en el partido, aunque un día antes en Cancún, diputados locales, federales, un senador y otros morenistas acordaron mantener la petición de destitución de Parra Moguel y respaldar la dirigencia de Anahó González…ver para creer no??