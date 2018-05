Guía de como sobrevivir al “vende humo” y algo más

Draft 2017 para Deporte Por Dentro

Mitad de año, se acerca junio y con esto el régimen de transferencias más importante del futbol mexicano.

Así es, se abre el telón para el evento donde se reúnen anualmente, directivos, dueños, inversionistas, entrenadores y todo lo que conforma un club de futbol de primera división y ascenso.

¿El objetivo?

Como si se tratara de un juego de mesa o mejor dicho un reality show cada Institución busca hacerse de los mejores jugadores posibles, los intercambian, los compran y también los ofrecen.

Para la mayoría de los medios que logran acreditarse al famoso ‘Draft’ se convierte en una verdadera encomienda donde todos buscan llevarse la nota o bien la exclusiva. No todo medio se vuelve confiable, hasta el mejor posicionado a nivel nacional y “más verídico” se vuelve dudoso.

La tarea de investigar e informar a veces no son tomados en cuenta y así es como los procesos necesarios que todo buen periodista deportivo debe realizar pasan desapercibidos.En los titulares de las notas abundan los verbos conjugados en indicativo condicional leyéndose muchos “podría y habría” y si no me creen aquí un ejemplo; “El jugador (inserte nombre aquí) PODRÍA llegar al Club (inserte equipo aquí).

Es así como abundan los llamados “Vende humo” mismos que si tuvieran una definición específica sería algo así como: Dícese de que aquella persona que utiliza el poder de la comunicación para aparentar hacer buen periodismo deportivo utilizando como principal herramienta la información falsa o la nota no corroborada. Se basa en rumores. Estos y estás llamados “vende humo” saben que su técnica funciona pues prefieren sacar notas o “exclusivas” con tal de aumentar su número de lectores y/o seguidores y lo repito; funciona.

Bien dicen que la trampa es efectiva cuando el ratón toca la ratonera. Es decir cuando el lector “cree todo lo que lee en internet”

Así es, estimado lectores de Bien Bajado Ese Balón así es lo que sucede en estas épocas de régimen de transferencias. Es por esto que los invito a no pecar de ingenuos. Hasta de los más prestigiados hay que desconfiar. Ahora ¿qué es lo qué hay que creer y qué no? Bueno pues parece sencillo pero en realidad es mucho más sencillo de lo que es.

A decir verdad, un periodista debe corroborar su fuente, citarla y evidenciarla a base de pruebas ya sean fotos, videos, audios o cualquier material que pueda ser recabado que demuestre lo publicado. Por lo tanto si usted, en los próximos días lee una nota escueta carente de datos o fuentes, por favor haga caso omiso y espere a algún medio confiable que demuestre lo citado.ç

Finalmente quiero comentar que en la vida también tenemos “vende humo” que quizá se harán pasar con la etiqueta de “amigos”. De igual manera pueden aplicar estos consejos y no dejarse llevar a odios sordos y ojos ciegos todo lo que nos dicen.

Créanle a quien tengan que creerle pero recuerden que la ratonera ahí estará y ustedes deciden si funciona o no.