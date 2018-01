Guía básica para saber si es el mero "Bueno"

Estimados lectores de “Bien bajado ese balón”, les doy la más cordial bienvenida a la “Guía para saber si es el ‘Bueno’” Extiendo mi mano para recibir con gusto en la columna de hoy al director técnico azulgrana...Damas y caballeros, ¡con ustedes! ...SERGIO BUENO. (Inserte aquí aplausos imaginarios)

El mandamás de los Potros de Hierro estará con nosotros como invitado de lujo en esta columna especial, aclaro que no estará presente en físico pero por supuesto que lo estará en texto.

Para empezar recordemos quién es Sergio Bueno...Nació un 4 de Julio de 1962 en Colima, es un ex futbolista que debutó en Deportivo Neza en 1983.

Cinco años más tarde adivinen ¿cuál fue su segundo equipo? Así es, es lo que están pensando... Sergio llegó a jugar con los Potros en 1988 cuando el equipo comenzaba a jugar como local en Querétaro y en ese entonces Ricardo La Volpe estaba a cargo de los azulgranas.

Actualmente, algunos dicen que Sergio Bueno tiene un estilo “Lavolpista” cierto o no me parece que podría ser una buena crítica. Con todo el respeto que el ‘Profe’ Bueno merece de mi parte, me saltaré un poco (bastante) de su trayectoria para instalarnos en el 13 de noviembre del 2017 cuando fue anunciado como director técnico de Atlante. Con todo y el “relajo” que se veía en la directiva en cuanto a deudas, jugadores y problemas internos, Sergio aceptó el cargo luego de la salida de Raúl ‘El Potro’ Gutiérrez.

A partir de ahí muchas cosas han cambiado. Si bien es cierto que hay que actuar antes de hablar, me parece que Bueno lo ha demostrado a la perfección y es que me atrevo a decir que a los Potros se les ve más orden.

Es una realidad que Sergio tiene buena trayectoria como jugador y como director técnico a lo largo de la variedad de equipos que ha dirigido: Santos, Cruz Azul, Atlas, León, Necaxa y Querétaro por mencionar algunos.

Fui conociendo poco a poco su estilo, lo he observado y su trabajo es muy exigente.

Fue hace unos meses cuando lo conocí, lo había visto en fotos pero recuerdo que la primera impresión fue muy grata futbolísticamente hablando, Sergio Bueno tenía apenas unos días frente al equipo y ya se notaba la autoridad y seguridad que lo caracteriza.

Precisamente, fue la directiva azulgrana quien realizó visorias para incorporar jóvenes locales a los Potros lo cual fue muy criticado porque se hablaba de falta de dinero para fichar extranjeros.

Cierto o no, era evidente que para esta temporada la plantilla iba a quedar renovada casi en su totalidad. Luego se vino el Draft de Ascenso donde se anunció que referentes importantes de temporadas pasadas como Irving Zurita, Carlos Cahuich, Oscar Uscanga y Fernando Herrera fueron anunciados como bajas de los Potros.

A decir verdad al principio no entendí por qué sacar a los jugadores que mayor y mejor participación habían tenido. Posteriormente llegaron los primeros entrenamientos en donde estuve presente y desde una esquina observé como Sergio Bueno los dirigía.

Actualmente, el equipo lleva una victoria, un empate y una derrota en las tres jornadas de Ascenso Mx así es que no podemos asegurar que será un mal torneo pero sin duda y lo que es un hecho es el orden que ahora denotan los cancunenses.

Otro tema que dio mucho de qué hablar fue el fichaje de Sergio Bueno Jr al plantel azulgrana, algunos medios compartieron la noticia y en los comentarios principales se notaba molestia porque aseguraban que no es justo que sólo por ser hijo del DT esté en el primer equipo.

Yo no sé qué tan malo o bueno pueda ser este joven porque no lo he visto jugar pero el tema padre e hijo me parece que incluso podría sumar para lograr los objetivos deseados. Es decir, Sergio Bueno Jr aportaría un doble compromiso, el primero meramente personal y para buscar el crecimiento profesional y la segunda el compromiso y meta que su padre persigue.

Habrá que confirmar lo que digo cuando vea al muchacho en cuestión en el terreno de juego. Mientras tanto, aún tenemos varias jornadas para ver si ahora el director técnico Sergio es o será “El mero Bueno”.

Soy Ali Huidobro escríbanme a través de la caja de comentarios de esta página o en mi twitter: @alihuidobro , leeré sus opiniones, nos vemos y leemos a la próxima ¡Adiós! Abrazo de gol.