Benito Pérez / Benito Pérez es un ciudadano más común que corriente y escribe en La Verdad. ♠@Benit0Perezel.- ‘Greg’ Sánchez y una dama llamada ‘Niurka’ En el año 2009 “Greg” Sánchez gobernaba Benito Juárez, el alcalde acostumbraba trasladarse siempre en camionetas blancas tipo Suburban, a los lugares que asistía, llegaba rodeado de guardaespaldas y en algunas ocasiones lo acompañaba la cubana Niurka Sáliva, en ese entonces una jovencita de escasos 27 años. Una noche, su servidor, trabajando en Benit0Perezel malogrado periódico aDiario, nos enteramos que Gregorio Sánchez Martínez estaba detenido; fue un shock para los casi 100 trabajadores del rotativo habernos enterado que el que pagaba la nómina, estaba preso. Y es que no era para menos, el periódico, dirigido por Luciano Pacheco, el prestanombres, de la empresa venido de Oaxaca ex profeso, hizo acto de presencia para explicar que el medio impreso tendría problemas para pagar la nómina. Prometió que el asunto se solucionaría, pero no fue así, con el alcalde en la cárcel, su prima en la dirección de aDiario no pudo –o no quiso- liquidar a los trabajadores y al final ella misma se fue, dejando en el abandono a los empleados que dependían al 100% de los ingresos por el trabajo realizado. Pero regresemos a la historia, Gregorio Sánchez antes de ser apresado por presuntos nexos con el narco, gozaba de una popularidad en ciertas zonas de la ciudad, pero no entre sus trabajadores y menos en los empleados debido a su forma prepotente de conducirse, maneras que sólo eran suavizadas por una dama: la joven Niurka Sáliva. En aquel entonces, la despampanante cubana, siembre sonriente y elegante saludaba a todos los empleados, desde el guardia de la recepción hasta los mecánicos de las salas de impresión. Ella hizo la diferencia a la hora de trabajar, directa o indirectamente con Sánchez Martínez, y “Greg” se percató de esto, del histrionismo de la cubana y sobre todo de la aceptación que despertaba en las masas. Niurka Sáliva entró ya a la política quintanarroense, conoce de primera mano los personajes, se codeó con la crema y nata del poder en aquella fastuosa apertura de aDiario y ahora tiene un puesto clave, sitio que “Greg” sabrá aprovechar ampliamente.

Te puede interesar