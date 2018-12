“Gracias por abrirnos las piernas” (Respuesta).

Luisa Cantú.

El pasado 05 de noviembre conocí a Luisa Cantú. De ella sé que es una mujer trabajadora, líder en opinión, carismática, busca salir adelante y trabaja día a día en superarse profesionalmente pero sobre todo sé que es una mujer justa y que no permite que nadie le falte el respeto.

Todo esto lo sé por algo que le ocurrió. En realidad no la conozco personalmente, lo que sé de ella fue por un video donde cometió un error mientras trabajaba, a decir verdad fue después de eso que logré saber todo lo que ahora sé de Luisa.

El hecho ocurrió cuando Cantú estaba entrevistando a Mercedes Jiménez, directora del Museo de Historia Natural para ADN 40 pero por equivocación dijo “Gracias por abrirnos las piernas”.

Luisa dijo que tomó con gracia la equivocación, pero jamás se imaginó que su error se convertiría viral y que esto generaría cientos de burlas y faltas de respeto a través de usuarios que se tomaron la libertad de criticarla y denigrarla como mujer.

A los pocos días de que esto sucediera, la joven reportera escribió una columna contando el transfondo de todo lo que ocurrió. Sus párrafos son desgarradores, uno puede percibir la realidad de las mujeres que son acosadas e intimidadas solo por una frase, una apariencia o manera de vestir y de pensar pero en particular a las periodistas.

En su texto, utiliza varias frases con las que me identifiqué pero en particular una que tristemente también me ha ocurrido. Luisa escribió “Como mujer periodista estoy acostumbrada a pedir una entrevista a un hombre y obtener respuestas como: “Claro, por qué no te invito a cenar y te cuento bien”. O salir de una conferencia de prensa y que el asistente particular se me acerque para decirme: “Dice el diputado que te invita un café”.

Es lamentable que el género influya tanto en cualquier profesión e incluso llegue a afectar porque es muy cierto que cuando una se defiende de una agresión de ese tipo, existen consecuencias como por ejemplo debes saber que si rechazas a “salir” con un entrevistado lo más seguro es que lo tome personal y no quiera concederte la entrevista.

A través de la columna de Luisa Cantú fue la razón de por qué digo que ahora puedo conocerla y saber de ella.

En el periodismo deportivo, he pasado por momentos muy incómodos donde la mayoría tienen que ver con acoso y la manera tan denigrante en la que uno se siente cuando el género es razón de que nos falten el respeto.

Cuando contamos las cosas que nos suceden, estamos acostumbradas también a escuchar cosas como “No les hagas caso” o “Ignóralos” pero eso es porque como sociedad normalizamos la situación, cosa que debe parar.

Por mi parte y como mensaje para todas las que en algún momento somos “Luisa Cantú” y también “Agradecemos por abrirnos las piernas” quiero decir que nunca se rindan en la lucha por creer que el acoso es normal y mucho menos callen. Escriban, difundan, hablen... ¡Alcemos la voz!