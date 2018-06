Gracias México, por los acentos

La noche del sábado, la Selección Mexicana de Fútbol, se despidió de su afición en el Estadio Azteca. Por alguna extraña razón, salió a la luz que los seleccionados mexicanos ya contaban con las tildes en sus apellidos.

A lo mejor esto no les parezca de gran importancia, pero no saben lo que significa para mí que la gente use acentos… ya que a veces, uno no entiende lo que le quieren decir y tiene que estar jugando a las adivinanzas.

Uno de los acentos que más conflicto me causa, es el de las palabras en mayúsculas. Hace años, ponerle acento a las palabras en mayúsculas era más complicado pero en la actualidad esto ya no es un problema, aunque la gente sigue sin querer usarlos.

Otro claro ejemplo, es que las playeras de la Selección Mexicana brillaban por la ausencia de las tildes. “LAYUN”, “MARQUEZ”, “GUTIERREZ” y así todos los jugadores cuyo apellido se tildara, no lo tenían.

El sábado circuló en Twitter la presencia de los acentos en las playeras de los convocados al Tricolor, sin embargo, esto pasó desde el partido ante la Selección de Gales donde ya se podían leer los apellidos con tilde e incluso, los acentos ya aparecen en la lista oficial publicada por la FIFA, misma que representa el nombre o apellido que mostrarán los jugadores de Tri en el Mundial Rusia 2018.

“LAYÚN”, “GUTIÉRREZ” y toda la Selección ya se lucía por la presencia de los acentos. En México es común que la gente no use los acentos en los nombres, ya que estos no aparecen en el Acta de Nacimiento, dependiendo del año en el que se haya hecho el registro.

Tal vez para muchas personas, la falta del acento no signifique nada. Pero los prometo que para mí, es un símbolo de respeto hacia los demás, hace unos años quedé marcada por un comercial de una marca de refrescos.

En este se resalta la importancia de ponerle tilde a las palabras. Desde siempre he sido una fanática de los deportes y de la ortografía, lo sé, nadie es perfecto pero creo que deberíamos hacer nuestro mejor intento.

¿Por qué considero tan importante que se hayan acentuado los apellidos de los jugadores del Tricolor? Muy sencillo, porque el futbol es uno de los deportes que más siguen los mexicanos y, al final del día, es un reflejo de nuestro país… ortográficamente hablando.

Y ya que hablamos de esto, también es importante mencionar que el Tri, es conocido como “Selección Mexicana de Fútbol”, lo que nos indicaría que la sílaba que se tiene que pronunciar con más fuerza es el “FÚT”, sin embargo, los mexicanos enfatizamos el “BOL”.

Nos invito a que seamos más conscientes e imitemos las buenas modas… Esas que nos faciliten entendernos los unos a los otros. Al final del día, cada uno decide lo que le es mejor y más práctico para su imagen y la de los mexicanos. Aunque también es cierto, que una persona no nos define, sin importar el cargo que use, con o sin carencia de acentos.



- Twitter e Instagram: @lucruzc