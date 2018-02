Genios para la transa, malos para gobernar

El filósofo, matemático y escritor británico Bertrand Russell escribió: “Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible. Los políticos por hacer lo posible imposible”.

El escándalo de triangulaciones de recursos millonarios en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) parece no tener fin, así como la desvergüenza de los políticos.

Tampoco parece no tener fin la impunidad o la falta de sanciones ejemplares a los responsables de dirigir el destino de la nación y que fallaron convenientemente al pueblo.

Rosario Robles es otro de estos oscuros personajes, desde la época de Andrés Manuel López Obrador en el entonces Distrito Federal, las sospechas sobre ella ya circulaban.

Pero es esta semana cuando la exsecretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) está en el ojo del huracán por sus presuntos desvíos de fondos en esa dependencia.

Peor tantito, porque el candidato del Partido Revolucionario Institucional, a la presidencia de la República, José Antonio Meade está hasta las manitas dentro del mismo escándalo.

Y es que al parecer, mis queridos tres lectores, Meade dijo por escrito a la ASF que no sabía, no tenía idea, no se imaginaba que existiera un quebranto millonario al erario federal.

Por ejemplo en la firma de convenios con la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM): hay un desfalco por 2 mil 435 millones de pesos, otro por 77 millones y un tercero por casi 23 millones.

Sobre el caso, Luis Vives López, director general de Programación y Presupuesto del equipo de Meade en Sedesol, dijo desconocer “con qué documentación se estarían llevando a cabo las mismas”.

Finalmente hay que reconocerles a los políticos mexicanos, como la señora Rosario Robles, lo buenísimos que son para tejer una maraña alrededor de sus corruptelas con tal de que nadie, nunca, pueda desentrañar la verdad.

Lástima que no tengan esa sagacidad, ese mismo colmillo para defender al pueblo... habrá que ver.