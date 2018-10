Gaviota: Qué hacer con los adultos mayores

Hola mis apreciados (as) lectores, continuando con el hermoso tema ¿qué debemos hacer por los adultos mayores?

La población de adultos mayores va presentando un regalo valioso para nuestra familia, sociedad, y en las políticas públicas, yo siempre he valorado a estas distinguidas personas. Para mí en lo personal, siento que la vida, es un desafío que hay que saber vivir, uno de los tiempos es denominada “la vejez”, y es una palabra usual y que solo significa persona mayor, adulto, los y las niños (as) en la familia les dicen abuelito, abuelita, tía, tío.

La persona mayor tiene mucho de que platicar, también aportar en los círculos donde se desenvuelve, muchos son profesionales en diferentes áreas, conocen las realidades de los diversos problemas que tiene nuestro país, sus comentarios son dignos de tomarse en cuenta.

Ellos deben de tener una buena calidad de vida, soy muy humanista y deseo expresar en mis líneas que nuestra Asociación Altruista Yermo y Parres A.C., está para apoyarlos. Hace 28 años que seguimos el carisma del Santo San José Ma. De Yermo y Parres, santo mexicano que canonizó el Santo Juan Pablo II, en mayo del 2000, tenemos un local propio en Lindavista y quisiera preguntarles si desean que se cree un grupo para hacer diferentes actividades, sin costo alguno, y pasarían unas dos horas, en la tarde o en la mañana, o ustedes escogerían además temas, cantos o tocar algún instrumento, hacer artesanías, bordar, pintar, película, charla, jugar cartas, lectura de versos o de autores célebres, ejercicios, fotografía, recordar anécdotas, son ideas pero ustedes, tienen más de que programas hacer, conferencias de personalidades que invitaré de temas que pidan.

Quiero hacerles sentir el cariño y respeto que se merecen, para llevar una vida feliz y compartir su felicidad con las demás personas, y estaremos aprendiendo con ustedes para atenderles con entusiasmo. Nuestro local está a su disposición en la calle 44A, #196 X 23 Y 25 Col. Lindavista por Chenkú. El teléfono es: 9991052539 y 9994336084. La oficina es de 9 a 1 lunes, miércoles y sábado.

En esta etapa de adulto mayor hay diferentes etapas, y la primera es conocernos, y exponer nuestras experiencias vividas, ser jubilados y jubiladas es otra etapa que nos deja atender un tiempo para la vida personal y deseos de compartir, alegrías y sugerencias de cómo vivir mejor.

Estoy viendo cómo los adultos mayores deben formar grupos para escucharse y escucharlos por la situación económica, familiar, social y salud, y todo lo que les rodea y que se sientan contentos con su vida para que gocen de un gran bienestar general.

Siempre me han preocupado las personas mayores, viví y goce a mi papá que ya en la Gloria se encuentra, y a mí me hizo sentir más responsable con mi mamá, con todos ustedes, y eso me animó a escribir mis vivencias, me siento en paz, que mi padre me infundió el tiempo de su vida mayor fue para mí un gran refugio de amor, cuando yo le platicaba de mi niñez, ir a la playa, manejar bicicleta, ir a Milán a tomar champolas, en la noche a Palomo a cenar panuchos, y recordar cuando nos llevaba a ver la matineé al cine.

Variedades porque somos de Progreso, también le platicaba de las diferentes panaderías del puerto, La Fama, Tropezón del parque Morelos, El Grito, y así pasamos riendo y recordando; lo hice féliz y yo más, mamá nos escuchaba y decía los bailes del casino de carnaval, iban en grupos con disfraz, los domingos siempre en familia a comer el rico puchero, escabeche, y otros sabrosos guisos, y eran momentos muy felices en familia. Yo deseo compartirles mis alegrías en vida, y la participación de los adultos mayores en la sociedad y visualización son importantes también en la política, grandes personajes de nuestro México, y del estado, mujeres y hombres distinguidos en diferentes ramas profesionales.

Siempre será importante conocer su realidad de los adultos o personas mayores, su forma de vida, preocupaciones como la económica, social, familiar, su salud, y cuando ven que nos preocupamos porque son un grupo numeroso que debe aportar a la sociedad para que siempre sean tomados en todos los programas federales, estatales, municipales, y las asociaciones civiles, o sea hay variedad de gama para atenderlos y yo tome este medio de lectura para decirles que nos interesan, y nosotros tenemos en la asociación de ayudar a mejorar la calidad de vida de ustedes, tenemos una universalidad de profesiones y personas en adultos mayores que el grupo seria super para que compartamos nuestros conocimientos, las décadas de experiencias son fuertes y muchos, los cambios de nuestra vida son “ aprender y saber vivir bien la vida. Continuará... Saludos.