Gaviota: ¿Qué debemos hacer por los adultos mayores?

Hay que fomentar el equilibrio emocional y psicológico del adulto mayor con terapias grupales, si es necesario, porque esos grupos llegan a constituir un alimento que cubre su vida, y no hay soledad, sino alegría, juegos de sala y las anécdotas de los que participan en las reuniones semanales, o mensuales, y como muchos de ellos y ellas manifiestan en casa, son felices asistiendo a esos programas.

Siempre hay que estar pendiente de su equilibrio emocional, porque la psique (mente), puede hacer que se sientan en soledad, y hay que estar siempre pendientes de darles buen trato, apoyo y saber escucharlos.

Debemos escucharlos para saber sus opiniones, como cuando preguntan por qué se les discrimina o excluye de diferentes áreas, porque no tienen los mismos derechos u oportunidades importantes para su vida como persona o en grupos; vivir en sociedad, familia, es un deseo muy apremiantes en estos grupos, no desean ser excluidos por su edad.

Y cuando se sienten rechazados (as), en algunos (as) viene el sentimiento negativo o buscan la soledad, se aíslan, porque en todos los movimientos que hay en la familia como, paseos, fiestas, o de cualquier índole, no se les toma en cuenta.

A los 60 0 65 años dan por terminada su labor, y con su jubilación sienten que provocan en su familia, amigos y conocidos una carga y solo piensan ¿dónde quedó la familia?, especialmente, los nietos, sobrinos, e hijos, quienes empiezan a darles excusas para no frecuentarlos; dicen los adultos mayores que solo si necesitan un préstamo los visitan, si es positiva la respuesta se alegran y si es negativa se quitan molestos y no vuelven a visitar a su familiar.

La dignidad y la discriminación que empiezan a sufrir en todos los ambientes, al ir a tomar el camión no les dan parada, no les ceden los asientos, les dicen que están viejos y no deben salir de sus casas; no es culpa envejecer, solo piden respeto a la evolución de sus facultades, que puedan participar en acciones efectivas de la sociedad, su inclusión, y ahí es donde pienso que se deben tomar las medidas pertinentes, incluidas las legislativas y modificar, o derogar leyes o reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas adultos mayores o con alguna discapacidad.

Hay que cumplir con las normas aceptadas internacionalmente (tratados y convenciones entre otros) para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, los principios éticos a su persona.

Se quejan de maltratos físico, psicológico, verbal, económico, -en muchos casos al cobrar sus pensiones los hacen esperar bajo el sol- y ante el abandono de sus familiares los vecinos los ayudan.

Lo comentado en estas líneas lo he escuchado de voz de estos adultos mayores, sus vidas y cómo nos las describen, entre alegrías y sufrimientos, que al llegar a los 60 años no solo encontrar sufrimientos o discriminación, sino ser felices.

Al iniciar este valioso ensayo, escribí como título “¿Qué podemos hacer por el adulto mayor?, las respuestas vienen y las propongo a ustedes lectores, para que formemos un valioso grupo de apoyo.