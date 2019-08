Gaviota: “La felicidad en adultos mayores”

Ligia Aurora Cortés Ortega: Colaboradora de La Verdad Yucatán

La experiencia de los adultos mayores, ésta siendo muy importante el escucharlos, y ver sus caras llenas de lágrimas y sonrisas de todo lo que en la vida hasta el “día de Hoy”, según sus palabras han vivido, leeremos algunas anécdotas que me platicaron, yo estoy siempre para escucharlos y responder a sus preguntas, un resultado muy positivo, saber que las autoridades e instituciones, piensan en ellos, ya que dicen, que toman nota en sus cuadernos, de lo que hemos publicado en el Diario la Verdad, como son las Leyes, los Derechos Humanos, tratados en relación a los adultos mayores, y así se presentan a hospitales solicitando la atención a su salud y medicamentos, ya empezaron tratamiento, incluso han ido a solicitar su credencial d Inapam, otros han ido a la junta laboral a solicitar se les explique sobre diferentes solicitudes, y la atención de las personas a ellos y ellas son respetuosas.

La forma que vamos expresando en los ensayos, sobre las diferentes Leyes, municipales, Estatales son fáciles de entender mencionan, y eso es importante para mí, porque la educación es un punto muy importante de partida para darles a conocer sus derechos y obligaciones, las reformas que tienen los artículos en la Ley de Protección para los Adultos Mayores, del Estado de Yucatán.

HOY hablaremos como la Felicidad desde siempre en el ser humano, se define de varias formas, según las personas adultas mayores, ya que dicen es buena, es agradable, duermo muy bien, como mejor, doy gracias a Dios por la felicidad que me da en mi familia, hay días felices como el de mi cumpleaños, y que todavía teniendo 89 o 90 años estoy muy bien, mis amigos, as, recurren a preguntarme como es que soy feliz, les digo, vean al cielo las nubes, el aire, los niños, programas de baile y a mí me gusta bailar, comer, y dormir bien, así demuestro mi felicidad, estoy pendiente de la atención de mi salud, mi pensión como jubilada que recibo cada mes, tengo mis papeles de escritura de mi patrimonio, otros dicen, por los medios de comunicación me di cuenta que había maestros que enseñan a leer y escribir a los adultos mayores, y me inscribo, ya aprendí a leer y a escribir, y mis amigos, as, vienen a mi casa me piden los ayude o les haga sus cartas o para hacerles escritos, que llevan a Autoridades donde solicitan diversos servicios, me lo agradecen y eso me da felicidad poder servir sin cobrar.

Los filósofos, psicólogos, médicos, maestros, abogadas, todos buscamos la felicidad, decía una señorita adulta mayor las sonrisas de mis sobrinos y sus abrazos me dan felicidad, si vamos a teatros a los que nos llevan por alguna institución en tours, disfrutamos, una hermosa noche y reimos, si son obras regionales, recordando a los grandes como Cholo, Sakuja, Chonita, entre otros, y de verdad regresamos felices a nuestros hogares.

El Diccionario de la Lengua Española, define vocablo Felicidad: como un Estado, de ánimo que se complace en la posesión de un bien, estar contento, satisfacción cuando logra algo que le agrada.

La felicidad es un sentimiento de satisfacción en el interior de una persona, el estar en un lugar anhelado, son variados los momentos y pueden ser materiales, éticos, estéticos, psicológicos, religiosos, sociales, entre otros.

En las breves charlas con mis amigos y amigas adultos mayores, me expresan sus sentimientos de felicidad, unos dicen que cuando comen el rico puchero con sus amigos o su familia, otros, que estando bien de salud, y poder ver a sus nietos y acompañarlos al colegio, cuando se reúnen en sus fiestas que les hacen las autoridades o clubs sociales, o cuando reciben regalos, para ellos eso es la felicidad es sentirse emocionados de las atenciones, y que están tranquilos porque tienen una pequeña casa, y pueden dormir tranquilos, ahora somos tomados en cuenta, y los días 14 y 15 de agosto de este año será la Expo Adulto y las fiestas, son alegres, bailes regionales, comidas, música, muchas alegrías, la felicidad está en mí.

Si, en algunos adultos su sentimiento de felicidad es poco, porque dicen, que su esposa o esposo fallecidos, dejan una huella grande en su corazón, o si viven en estancias, sin ser visitados, por sus familiares, también, los amigos forman una gran familia para nosotros, están pendientes o podemos recurrir a ellos, la enfermedad, es por la edad, y comentan si tomamos las medicinas vamos combatiendo, mejoramos y nuestra salud se nivela, los sentimientos y las amistades nos hacen sentirnos vivos.

Otros manifiestan que la religión que profesan los acerca mucho a Dios y sus momentos los ocupan en servicios comunitarios, están bien ocupados que no sienten como pasa el tiempo, hay mucho ánimo en ellas y ellos, ahora que usted escribe para nosotros, nos impulsa a buscar la felicidad en mi interior y darla al que no la tiene, formar grupos, las relaciones nos dan vida, y entre despedidas, o hasta pronto, no deje de recordarnos que la vida es un regalo que Dios nos dio, y saber vivirla con alegría, bueno yo he aprendido mucho de mis queridos amigos adultos mayores, todos vamos por ese hermoso camino de la felicidad ser ADULTO MAYOR y ser FELIZ.