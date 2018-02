Gaviota: Inicio de un gran amor (II)

Ligia Cortés

Continuando con el artículo ‘Inicio de un Gran Amor’, hoy quiero comentarles lo maravillosa que es mi vida, porque tengo a mis padres conmigo, son mi alegría y mi atención se merecen, como ellos hicieron conmigo y con mis hermanos y hermana, les comparto mis trabajos, alegrías, triunfos, cursos, congresos, conferencias, ya deje de dar clase para estar más pendiente de ellos.

Me gusta preguntar qué desea cenar mamá, porque papá tiene su pan dulce, que sea concha o tuti, y su chocolate; les pregunto cómo se han sentido este día, si se han tomado sus medicinas. Los enfermeros, pendientes, me dicen qué medicamentos necesitan, siempre es un gusto verlos con su alegría y mirada tranquila; de vez en cuando ven la ventana para que cuando pasen los vecinos los saluden, o si nosotros estamos tocando su puerta.

Muy trabajadora siempre mamá, preparando desde el desayuno, que es su cafecito, avena, o burritas, con sus ricas galletas Marías o aviones, y después se preocupa por la comida de papá, pollito, caldo y verduras; el día así lo comienza y termina con sus novelas; nada hay más importante para ellos que nosotros sus hijos, mamá nos prepara, cuando se siente mejor, unos ricos arrollados de repollo, que saben exquisito, o postre de budín, caballero pobre, siempre preocupada por que no falte nada en su casa y que estemos bien de salud; los nietos y bisnietos la visitan; siempre en las reuniones están presentes los recuerdos de Progreso, de la niñez, nos encanta recordarlos, y sacan fotos de su álbum de recuerdos de nosotros, los hijos, y nos dice: aquí estas en tal parte con tu papá, ésta es de carnaval, la Primera Comunión, los bailes del Casino y Club de Leones de Progreso. Siempre bailaban y sus amigos los querían mucho.

Estos momentos son los que deseo comentarles a ustedes, hijos e hijas, que ya no tienen tiempo para visitar a los papás, siempre ocupados, en sus trabajos, y el cansancio los vence; las vacaciones pasan rápido y se sale de paseo, pero muy pocos llevan a sus padres, porque ya están grandes, enfermos y he escuchado con tristeza que son una carga y lo que quieren es descansar; tal vez más adelante o pasan los cumpleaños de los padres y queremos ir cuando se pueda a comer pastel, una visita rápida con la familia, pero no hay tiempo de platicar, solo problemas les contamos o les pedimos que nos apoyen económicamente cuando puedan.

Las reuniones familiares deberían ser seguidas, los domingos familiares se han ido perdiendo, los valores también, sin embargo nuestros padres lo disfrutan porque ven a sus hijos y a sus familias; vamos perdiendo esas sonrisas, besos que nos dan, son una bendición. Cuando nos quitamos de su casa les hacemos promesas de regresar pronto y no cumplimos.

Nuestro conocimiento es escaso y limitado, debemos ser más humildes y saber valorarlos, y pensar que por su gran amor, somos una familia, nunca olvidar que ellos nos engendraron, y cuidaron hasta que fuimos personas mayores y que tomamos nuestro camino, debemos aprender que el amor de nuestros padres no tiene límites, y aprender de ellos, y así nuestra actitud sería sabia y profunda.

Ahora que nuestros padres son mayores, es importante la paciencia. Según un teólogo y filósofo de la religión, el ítalo-alemán Guardini, ‘no es posible la paciencia sin comprensión. La paciencia nos da mucha fuerza, el hombre o la mujer fuerte, empieza una y otra vez, es sabiduría, hay que saber aceptar las cosas’.

Recuerdo que muchos maestros decían a los alumnos ‘Dios me de paciencia con estos niños’, mi mamá también nos decía, cuando nos da sus consejos, ‘paciencia hijos con sus familia, en sus trabajos, en donde se desarrollen, es la fuerza para la vida y así se enfermarán menos’.

San Pablo en la Carta a los Corintios, en el capítulo 13, nos dice: ‘El verdadero Amor Cristiano es comprensivo, servicial, paciente, sin esta virtud, de la paciencia, el amor, la fidelidad y la amistad son castillos de artificio, son simples palabras bonitas, pero vacías de significado; la verdadera bondad es atención, delicadeza silenciosa’.

En el Salmo 144 leemos: ‘Suave y Bondadoso es el Señor, lento para la ira, rico en gracia, el Señor es Cariñoso para con todos los seres, Misericordioso para todo lo creado’… y aquí entro de nuevo recordando que nuestros padres nos engendraron con su gran amor, paciencia, bondad, amor, sabiduría, alegría, bienestar, educación, economía, todo nos dieron por AMOR, y pregunto estamos devolviendo con creces ese gran Amor?…………..continuara...